香港嶺大迎新禁不雅遊戲、活動 須派「大使」監察

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 部分大學近年爆出多宗迎新營醜聞，引起社會關注。嶺南大學學生會編輯委員會近日在社交平台透露，嶺大將收緊活動指引，嚴厲禁止「不雅遊戲或活動」，同時所有新生活動必須事先提交詳細計畫書，獲批後方可舉行，期間更須委派至少一名「反欺凌及性騷擾 大使」監察情況，同時學生不應在社交媒體上公開發布任何親密合照。

大公、文匯報報導，嶺大20日回覆傳媒查詢指，期望學生組織在歡迎新同學加入校園的過程中，能以更嚴謹的方式組織相關活動，藉以保障所有參加者的權益及福祉，故此根據校園及社會最新發展，優化相關活動的指引及建議。

嶺大編委會又引述校方16日舉行的迎新活動簡介會指，新生活動名稱不可使用「orientation camp（迎新營）」、「orientation activities（迎新活動）」等字眼，至於在校外舉辦的活動，參與的未成年學生須獲家長或監護人書面同意。校方重申，一旦發現活動存在違規或違法行為，將立刻終止有關活動，屆時參加者亦將失去由校方為所有迎新活動提供的基本保險 保障。

去年9月，網上流出嶺南大學迎新營影片，可見不少意淫及不文明遊戲。有關影片約長4分鐘，標題顯示是嶺大某幢宿舍的迎新營花絮。影片一開始，只見一男一女學生嘴對嘴吃餅乾，之後鏡頭一轉，見到2名男學生進行法式濕吻，也有一男一女學生疑似接吻的場景，但該女生狀甚尷尬，用手掩着眼睛，其後也有一名女學生被一名男學生「舔」手指，也有男學生伸出舌頭，在女學生口部附近不斷打圈等，尺度相當富爭議。

此外，立法會政制事務委員會20日討論大專院校推動防止性騷擾工作，平機會指今年4月已去信21所大專院校，呼籲校方要求學生接受防止性騷擾培訓，並表示樂意配合校方提供有關培訓，該會亦正籌備製作全新關於校園性騷擾的宣傳品並將派遞到院校，協助院校加強學生預防性騷擾的意識。