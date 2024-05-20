葉劉：港經貿辦性質改變 要留意流亡港人搞事

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 駐倫敦經濟貿易辦事處人員被控違反英國國安法，協助海外情報機關等。香港行政會議召集人葉劉淑儀表示，香港駐倫敦經貿辦的性質已改變，需要留意流亡港人在當地的活動，而各國駐港領事館都有相同做法。

英國當局日前起訴3名男子違反英國國安法，包括香港駐倫敦經濟貿易辦事處行政經理袁松彪，指3人協助海外情報機關收集情報及進行監控，對象包括港府 懸賞通緝 的羅冠聰等人。3人並被指涉及境外干預，強行闖入一處英國住宅。

香港Now新聞台18日播出葉劉淑儀的訪問表示，香港駐倫敦經貿辦過往主要做遊說國會議員等工作，但目前性質已改變。

葉劉淑儀說，有一批「仇華」議員及流亡英國港人在英國「搞事」，包括不時推出針對香港的議案，甚至要求制裁，經貿辦一定要留意，「所謂搜集情報，就是留意這些發展」。

她表示，各國駐港領事館都會進行情報搜集工作，包括透過公開消息、電視節目、傳媒、網上消息等，「如果我們的人員在經貿辦做同類搜集工作，為什麼會犯法？我真的不明白」。

她表示，中英關係若是回到正軌，經貿辦的工作性質也會轉變，相信可有更多不同的交流。

另據明報報導，上月18日履新的外交部駐港公署特派員崔建春近日陸續會見各駐港領事，本月18日會見11名外國駐港總領事，包括英國駐港總領事戴偉紳。根據公署發文，雙方就中英關係、港英交流合作等交換意見。崔建春表示，近期英方任意拘捕及起訴中國公民、無理污衊特區政府，對此提出嚴正交涉，敦促英國駐港總領事館為香港繁榮穩定、中英關係健康穩定發展發揮建設作用。

對於英國的拘捕及檢控事件，葉劉淑儀表示從中可見英國國安法涵蓋面廣，認為英國需就指控交出堅實證據。她說，基本法列明經貿辦的對外工作，不認為立法會需再審視。