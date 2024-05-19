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駭客入侵香港兆基創意書院 鎖死600人資料

香港新聞組／香港19日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

網路駭客再向香港的教育機構發起網路攻擊。繼香港專業進修學今年2月下旬遭高階持續性駭客勒索軟件攻擊後，香港兆基創意書院18日公布，本月13日發現電腦伺服器被駭客入侵，將書院最近4年約8TB資料上鎖，包括師生和家長的個人資料。

文匯報報導，書院已即時採取應急措施，將校內網路關閉，並通報教育局、警方、私隱專員公署及香港電腦保安事故協調中心，目前未能確定資料有否外洩。個人資料私隱專員公署表示，初步顯示可能有超過600人受影響，公署已按既定程序展開循規審查。

兆基書院18日在社交平台發帖表示，事件由該書院資訊科技人員發現，駭客將伺服器內最近四年約8TB的資料鎖上，當中包括2021年及之後畢業的學生、在校學生及家長、曾於書院登記的個人資料、教職員個人資料、租客個人或團體資料，以及科務及學務文件。

書院已即時將校內網路關閉，以防止影響擴散，同時通報相關部門及家長和學生，目前未能確定資料有否外洩，但為安全計，已通知有關可能受影響的人士注意陌生通訊及潛在詐騙。待資料修復後，書院會陸續通知舊生以至受影響之租場人士及團體，並受影響人士致歉。

警方證實14日接獲相關機構報案，指電腦伺服器被駭客入侵。案件交由九龍城警區刑事調查隊第一隊調查。

近期，香港公私營機構遭受駭客攻擊盜取資料的事件頻發，其中香港專業進修學校日前公布，今年2月下旬遭高階持續性駭客勒索軟件攻擊，資訊科技網路和檔案伺服器被非法入侵，部分文件檔案被盜取和加密，或涉部分學校文件或個人資料外洩。據了解，港專被盜去450GB資料，涉及8100名學生，包括姓名、身份證號碼、地址等個人資料。根據暗網資料，駭客是在今年2月13日入侵港專電腦系統，盜取相關資料後加密行勒索，因未能取得贖金，於本月7日公開資料。

駭客 香港 教育局

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