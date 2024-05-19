西九財困 M+或須少開2天節流 港府達共識准賣樓

香港西九文化區管理局董事局主席唐英年表示，西九會考慮透過上調票價及場地租金增加收入。（中通社）

香港 西九文化區管理局正面對財赤，資金料明年中耗盡，董事局主席唐英年18日表示，西九過去數年「瘦身」已瘦到「出血」，若港府 遲遲未回應財務建議方案，或有必要在節流方面，做一些相當大的動作，博物館 或戲曲中心都要減少開放天數，但他質疑這種做法對市民是否公平，因為西九不是商業項目，而是公共政策的重點項目。

綜合香港01、明報等港媒報導，有旅遊業界人士表示，西九的博物館是旅客常到訪的地方，停開將造成不便。文體旅局表示，港府收到西九文化區管理局就改善財政的建議，現正就西九文化區管理局財政狀況尋求獨立顧問意見，並會適時會向公眾交代。

西九去年向港府提交改善財政的具體方案。據了解，西九提交的方案容許出售住宅，而港府與西九已就有關方案達成共識，至於改變西九部分土地用途，則仍與港府商討。倘港府接納方案，最快2026年底可出售部分住宅業權，但以「切豆腐」形式出售西九土地，或出售住宅用地業權，都並非可行選項。

西九管理局2022/23年度基本營運赤字錄得7.18億元（港幣，下同，約9202萬美元），唐英年18日在一個電視節目稱，第一天上任西九文化區管理局董事局主席時，已預告資金鏈會斷裂，又提到香港故宮文化博物館開幕至今有240萬人次訪客、「M+」博物館有500多萬人次，成績非常之好。

唐英年稱現時西九儲備最多能用多一年，但有一部分是銀行短期貸款，銀行有可能不再更新貸款並追討貸款，若港府遲遲未回應財政方案，西九在節流上有必要做相當大動作，例如博物館一周未必再開放6天，可能要開放少兩天，戲曲中心也開放少幾天，另會一系列檢討所有收費項目，包括增加門票價格和租場價格。他稱，減少開放時間是希望降低蝕本，但反問這對市民是否公平。

他表示，在國家「十四五」規畫中，提出將香港發展成中外文化藝術交流中心，如果西九「越做越少」，一定達不到這個目標。

文體旅局強調，管理局以自負盈虧形式運作的法定機構，須負責以各種方法改善財務狀況，使西九可持續發展及營運。又指港府沒有直接參與管理局的日常運作，但一直監察西九的推展，包括顧及財務上的可持續性。