連派17年 澳門7月發現金 永久居民每人1242美元

澳門政府將自7月4日起，發給每名永久性居民澳門元1萬現金，非永久性居民6000元；圖為澳門大三巴牌坊。（中通社）

澳門 政府10日宣布，本年度繼續實施「現金分享計畫」，7月4日起向每名澳門永久性居民發放1萬元（澳門元，下同，約1242.6美元）。2008年迄今，澳門已連續17年向所有市民發放現金。

據澳門日報，澳門特區行政會發言人張永春10日宣布，本年度繼續實施「現金分享計畫」，將於7月4日至8月4日分批向每名永久性居民發放澳門幣1萬元及每名非永久性居民發放6000元現金，並於7月起依次發放。

今年預計受益人數約74.8萬人，當中永久性居民約71.7萬人，非永久性居民約3.1萬人，預算 總開支約為73.6億元。

發放方式將通過銀行轉帳、郵寄畫線支票 發放，未獲確定監護權的未成年人、其他無行為能力人，以及被處以保安處分和剝奪自由措施或接受刑罰的人士，將由澳門社會工作局處理。

被問及受益人中有多少人長期不在澳門？澳門財政局局長容光亮表示，暫時未掌握到數字，但現金分享可透過郵寄支票寄往外地，透過郵寄外地的約有4.8萬人，其中，內地6600多人、香港3.8萬多人、其他國家或地區則為2800多人。

因為金融海嘯衝擊經濟民生，澳門2008年首度推出「現金分享計畫」，與居民分享博彩業帶來的經濟發展成果，當時每名永久性居民獲得5000元，此後每年均發放現金並多次調漲，2019年迄今均為1萬元。

經濟數據顯示，2023年第一季度澳門本地生產總值實現747.74億元，按年實質上升38.8%，與2019年一季度相比，澳門經濟總量恢復至當期的66.4%。據統計，2023年第一季度，赴澳旅客共494.8萬人次，同比增長163.7%。