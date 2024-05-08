港吸才12萬 官員：內地占比過高 將赴東南亞、歐洲引才

香港自2022年底推出一系列搶人才措施，至今有近12萬名人才抵港，當中有不少來自英國、澳大利亞、加拿大等地；圖為一名空乘人員在中環鬧市出行。（中通社）

香港 人才服務辦公室7日首辦「香港‧全球人才高峰會」，首日有1200名參與者，另有2500人登記收看直播，當局預計一連兩天有逾7000人次參與，香港特首李家超致辭表示，截至上月底，當局推出的各類吸引內地和海外人才計畫吸引超過12萬人赴港；但有官員坦言，內地人才占比過高。

綜合中央社、香港電台、明報報導，李家超7日表示，截至上月底，各項人才入境計畫已批出近18萬份申請，超過12萬人已經抵港。他形容香港是可「盡情工作、盡情玩樂及盡情享受」的地方，並感謝北京配合港府 的相關政策，推出多項支持香港吸引人才的措施，其中中國國家移民 管理局實施了多項便民利企赴港的措施，包括延長持商務簽注人士的停留時間，以及擴大人才簽注適用範圍至北京和上海，便利內地更多科研、教育、醫療及法律等人才赴港。

勞工及福利局局長孫玉菡在峰會上承認，目前赴港的人才，但當中亦有世界各地人才，但當中亦有世界各地人才，港府未來將會加大宣傳力度，未來將到訪數個重點地區，包括東南亞及歐洲，要「做大做強」香港作為「人才高地」的角色，並全力協助人才更早融入。

在「反送中」之後，大批港人移民海外，當中不少是專業人士，比如醫生、律師、會計師和教師等。為了彌補人才流失，港府於2022年底推出最新的「高才通計畫」。

依這項計畫申請赴港的人士必須符合某些資格，包括赴港前的全年收入達到250萬港元（約31.9萬美元）或以上，以及獲得指定大學的學位和擁有一定的工作經驗。

除了「高才通」，港府過去已先後針對特定人士推出不同的人才入境措施，孫玉菡去年底曾公布各項吸引人才計畫的申請數目，以地區畫分，「高才通」獲批件數中，來自內地的占94.5%；「優才計畫」獲批件數中，來自內地的更高達98.5%；至於「非本地畢業生留港計畫」，中國內地人士也占94.4%。