北京放寬民眾訪港簽證 20城試行 香港各界歡迎

北京方面將自5月6日起實施多項便利民眾和企業人士出入境管理措施。（歐新社）

中國移民管理局昨天宣布多項便利大陸民眾前來香港 以及赴澳門的簽證措施，香港各界表示歡迎，期望可為香港帶來新動能。

北京方面將自5月6日起實施多項便利民眾和企業人士出入境管理措施，包括擴大中國大陸居民訪港澳人才簽注的範圍，由原先只限於粵港澳大灣區 擴大至北京、上海兩地，以及延長訪港澳商務簽注持有人在港澳停留期限至14天等。

移民局表示，新政策將進一步便利大陸與港澳商務往來，推動北京、上海、大灣區人才協同發展。

對於北京方面放寬中國大陸民眾訪港簽證，港府 及各界都表示歡迎。

港府指出，根據現行安排，大陸居民如欲到港作商務訪問，需向大陸當局申請商務簽注，但只能停港7天；新措施積極回應了兩地商界的期盼，將商務簽注每次停留時間增至14天。

港府表示，相關措施將大大便利大陸商貿人員來港進行各項商務活動，促進兩地商貿人員往來。

在人才簽注方面，北京方面原先只在大灣區試行，新措施把適用範圍擴大至北京和上海，港府認為，這可發揮香港作為國際人才樞紐和大灣區人才門戶的獨特角色。

中國移民管理局昨天公布6項便利大陸民眾訪港措施，包括在北京等20個城市試點實行換發、補發出入境證件全程網辦；訪港澳商務簽注實行智能速辦及全國通辦；持訪港澳商務簽注人員在港澳停留期限由7天延長至14天；北京、上海6類人才可以申辦訪港澳人才簽注；簽發赴澳門1年多次其他類簽注；參加「琴澳旅遊團」人員可以多次往返橫琴和澳門。

香港總商會、廠商會及立法會多名議員都表示歡迎上述放寬措施，期望為香港以至大灣區注入更大發展動能。