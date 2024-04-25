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港「情緒通」熱線 3個月接3萬來電 21%涉精神病困擾

香港新聞組／香港25日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港醫務衛生局局長盧寵茂24日表示，港府去年底推出「情緒通」18111熱線以來，截至上月21日共接聽約3萬宗來電，即平均每日約349宗來電，提供即時支援；共轉介約200宗個案予社署精神健康綜合社區中心、社署照顧者支援專線、醫管局精神健康專線和非港府機構等作進一步跟進，當中兩宗屬較緊急個案需即時轉介警方跟進。

文匯報報導，港府於2023年12月27日推出「情緒通」18111熱線，每日24小時一站式支援受情緒困擾人士（包括照顧者），為他們提供即時的精神健康支援及轉介服務。在24日立法會會議上，梁美芬議員提問「情緒通」18111熱線開通以來的相關情況。

盧寵茂24日書面答覆指出，「情緒通」熱線為來自任何背景、任何年齡的市民提供情緒及精神健康支援，並因應個別來電者的需要提供服務資訊或轉介到適切的服務機構。在接聽的約3萬宗來電中，較為常見的來電原因包括精神病症困擾（21%）、家庭關係（14%）、身體健康問題（13%）及工作壓力（12%）。

他說，為免令來電者感到困擾或令他們對使用服務卻步，「情緒通」不會要求所有來電者在接受服務後提供個人資料，只會在需要提供轉介服務時，按來電者的個別情況而收集為作出轉介而必須收集的個人資料，例如電話號碼和姓名等。所有有精神健康需要的人士（無論是否首次致電及受情緒困擾人士本人）均屬「情緒通」的服務對象。「情緒通」沒有備存相關分項統計數字。

他指港府一直密切監察「情緒通」的運作情況，並按和營運機構訂定的合約內訂明的檢討要求，定期與營運機構就服務、運作、人手安排及宣傳等方面檢視服務成效。「情緒通」可同時接聽最少6條線路的來電，並可因應情況適當調配人手以同時接聽最多30條線路的來電。

「情緒通」所有接聽員均具備相關輔導經驗，並已接受與精神健康相關的專業培訓。在任何時間，接聽員均會在兩位督導員的指導下接聽來電，當遇有緊急情況，可即時作出風險管理，聯絡警方或消防處即時跟進。

港府 香港

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