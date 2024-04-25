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香港郵政連蝕6年 上年度虧3890萬美元 電商收入慘淡

香港新聞組／香港1日電
香港郵政連年虧損嚴重，上年度運作虧損額達3.05億港元；圖為香港郵政總局外牆上的國慶海報。（新華社）
香港郵政連年虧損嚴重，上年度運作虧損額達3.05億港元；圖為香港郵政總局外牆上的國慶海報。（新華社）

香港郵政連年虧損嚴重，新一份審計報告指出，香港郵政過去10年有9年未能達到固定資產目標回報率，有7年錄得運作虧損，其中自2017/ 18年度起連續6年虧損，上年度運作虧損額達3.05億元（港幣，下同，約3894.9萬美元）。

大公、文匯報報導，寄往內地各省市的跨境郵政服務 ，均被錯誤描述為「國際服務」，而與設計師簽訂的服務協議亦欠缺維護國安特定條款，郵票設計可能潛藏國安風險，署方促請準確表述內地、加入國安條款，以及透過出租廣告位補貼收入等。

香港郵政解釋，一向依循萬國郵政聯盟的慣例描述內地，但已應署方意見，將內地由「國際」或「國際服務」改為「其他目的地」。

審計報告指出，上年度香港郵政錄得40.89億元收入，運作虧損3.05億元，固定資產回報率為負13%（目標為1.5%）。由於傳統郵件服務需求降低，過去5年來自非傳統服務的收入占香港郵政每年收入的48%至56%。惟審計署留意到，作為非傳統服務的本地電子商貿服務，在過去3年間每年均錄得負盈利，虧損額約為收入的3倍，雖然情況在上年度逐漸改善，但在過去3年本地電子商貿服務都未能賺得預期收入，該3個年度實際收入較預期收入分別少69%、64%和 71%。

審計署續指，香港郵政曾於去年1月調高郵費，並設定為「本地郵政速遞」客戶提供上門收件服務的最低郵件數量，以改善盈利能力，然而「本地郵政速遞」服務在2023/24年度 （截至今年1月）的盈利能力較上一年更低。審計署建議，香港郵政應提高本地電子商貿服務的收入，並研究有效措施改善其盈利能力；改善提供「本地郵政速遞」服務的成本效益；優化「易寄取」服務等。

審計署又提到，郵票設計中可能潛藏國安風險，當中香港郵政與設計師簽訂的服務協議，沒有關於維護國家安全的特定條款，建議香港郵政在服務協議中加入相關條款，亦可考慮制訂有系統的方法評審郵票主題，使郵票主題的遴選工作更為客觀，署方還建議香港郵政加強在「一帶一路」國家和地區設立「專線」服務，爭取滿足內地跨境電子商貿市場對派遞電子商貿郵件的需求。

郵政 香港 一帶一路

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