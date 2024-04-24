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港「走塑」怪象多 紙湯匙吃糯米雞一舀即軟 超市「盲盒」賣壽司

香港新聞組／香港24日電
香港實施首階段管制即棄塑膠餐具及產品的法例，食肆仍在努力適應，「走塑」政策也帶來不少社會怪象；圖為食肆展示管制告示。（中新社）
香港實施首階段管制即棄塑膠餐具及產品的法例，食肆仍在努力適應，「走塑」政策也帶來不少社會怪象；圖為食肆展示管制告示。（中新社）

首階段管制即棄塑膠產品的新法例自本周一實施後，市民要改變生活習慣，食肆仍在努力適應，而「走塑（減少塑膠用量）」帶來不少社會怪象，有市民用紙匙羹（紙湯匙）吃糯米雞，一舀即軟；外賣連湯食物的紙碗蓋遇熱溶化，湯汁溢出；連鎖超市將透明壽司盒改為用密實紙盒，被市民揶揄「壽司盲盒」。

大公報報導，連日暴雨，多個商場在雨天不再派發雨傘袋，但是「走塑、走袋、難走水」，難為商場清潔工抹地忙個不停，市民十分狼狽。不少市民表示支持環保，願意學習及適應「走塑」，但認為垃圾收費的回收配套仍然不足，期望特區政府先優化配套再推行垃圾收費。

報導指出，首階段「走塑」未涵蓋外賣用的膠蓋及膠食物容器，但有市民發現，連鎖超市DON DON DONKI近日已將透明壽司盒，改為用密實紙盒，顧客沒法檢查盒內食物的新鮮度，引起網民熱議，揶揄如同抽「壽司盲盒」。

報導稱，超市過往以膠盒盛載魚生及壽司，部分改為密實的紙盒，盒上貼有壽司款式的照片，門口貼出告示「法例規定堂食不可使用塑膠即棄容器」，紙盒包裝食物只供在店內享用食物的顧客選購，外賣壽司的顧客，仍可購買透明膠盒盛載的壽司，但堂食顧客不能購買透明膠蓋的壽司。

據報導，「走塑」新法例禁止銷售或免費供應塑膠雨傘袋，卻碰上連日暴雨。許多商場跟進商場內不派雨傘袋的情況，華富邨的商場沒有配備雨傘除水器，亦不提供雨傘膠袋，出入口處被雨水滴濕，出入如不留神，可能滑倒。

報導稱，香港仔另一個商場有提供雨水除水器，但九成市民沒使用，清潔工人在不斷遊走拖地，非常忙碌。清潔工人林先生坦言，近日天雨連綿，每日要在出入口清潔多次，形容「已經數不清，走上走下，經過就要拖地」。黃竹坑一個商場有提供電動雨傘除水器，引來市民圍觀及排隊試用，但每人用一次要花20至30秒，輪候需時。

行政長官李家超23日出席行政會議前會見傳媒時表示，「走塑」首階段實施反應正面，很多食肆或提供塑膠的地方，包括酒店，也有落實整體「走塑」計畫，並相信在市場力量下，替代品將可愈來愈滿足到市民的要求。

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