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港青27年來平均多2公分 男172.5公分 女160.2公分

香港新聞組／香港23日電
「香港生長研究」報告指出，香港現今兒童和青少年的身高，較以前有明顯的長期增長趨勢；圖為年輕人參與全民國家安全教育日。（ 中新社）
「香港生長研究」報告指出，香港現今兒童和青少年的身高，較以前有明顯的長期增長趨勢；圖為年輕人參與全民國家安全教育日。（ 中新社）

這一代港青較上一代更「快高長大」。香港醫療衛生研究基金早前撥款資助進行「香港生長研究」，於醫院、健康院及教育機構收集了逾2萬1300名嬰幼兒、兒童及青少年的生長數據，發現香港當代的兒童和青少年的身高，較以前有明顯的長期增長趨勢。

大公、文匯報報導，研究指2020年剛出生至18歲男、女性的平均身高及體重均高於1993年數據，顯示27年來，18歲男女身高中位數分別增長約兩公分至172.5公分及160.2公分。由於舊生長圖表未必適合評估時下兒童成長，衛生署專家已制訂新的生長圖表，並將於今年7月至9月實施。

衛生署、香港中文大學兒科學系及香港大學兒童及青少年科學系，早前共同進行的研究分三階段，第一階段先檢視本地數據、各地新生長圖表的發展；第二階段於本地醫院、健康院等收集約2.1萬嬰幼兒至青少年的生長數據進行調查；第三階段則制訂及設計新生長圖表。

在身高方面，研究發現，香港18歲男性身高中位數由1993年的170.9公分，增至2020年的172.5公分；18歲女性則由158.2公分增至160.2公分。

在體重方面，體重標準用體重指數（BMI）推算，當指數為同性別及年齡群組的98%至99.6%即屬超重、逾99.6%則為肥胖。對比新舊生長圖表對超重和肥胖的定義，14歲至17歲女童的超重及肥胖百分比在新定義下多出9%，分別為21%及12%；男童超重及肥胖百分比在新定義則多出8%，分別為24%及16%。

衛生署家庭及學生健康處社會醫學顧問醫生鍾偉雄22日表示，採用新標準為6歲至18歲的兒童及青少年評估肥胖問題更為理想，能減少把體重正常的兒童視作為超重的個案比例。惟新標準仍未能分辨身體的脂肪或肌肉比例，因此並非理想的身體成分分析。

研究結果還顯示，香港0歲至5歲兒童的生長數據，跟世界衛生組織2006年所定標準吻合，惟香港兒童由出生至兩個月大的平均體重較世衛標準稍輕、3歲至5歲香港兒童則稍矮。

研究團隊還另行分析衛生署所收集的200萬名兒童的生長數據，制訂新生長圖表，適用於香港0歲至18歲的兒童及青少年。「香港2020」的新生長圖表包含頭圍、體重、身長/身高及體重指數（BMI），並加入兩條末端百分線（99.6%和0.4%），把百分線數目由7條增至9條，為醫護提供更多參考資料，以檢視兒童健康的公共衛生措施和策略。

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