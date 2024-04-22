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香港「走塑」上路 手搖店清貨前續用膠吸管

香港新聞組／香港22日電
香港堂食22日起全面禁止發泡膠餐廳及即棄膠餐具。（路透）
香港堂食22日起全面禁止發泡膠餐廳及即棄膠餐具。（路透）

22日是「世界地球日」，也是香港首階段實施管制即棄塑膠餐具及其他塑膠產品的日子。香港環境及生態局局長謝展寰21日強調，管制目的是希望社會慢慢建立「走塑」文化，並非要懲罰商戶。他又指，有食肆反映近日已有半數顧客選擇外賣「走餐具」，但明白移風易俗需要過程，業界需時調整業務配合管制。有連鎖茶餐廳經理表示，兩個月前已開始轉用環保物料，「走塑」後每套環保餐具成本增加1至2港元（約0.12至0.25美元）。

明報報導，即棄膠餐具和其他塑膠產品管制法例22日生效，首階段將禁止銷售或提供發泡膠餐具、即棄膠吸管等，設有6個月適應期。新走塑措施實施前夕，有燒臘飯店21日繼續使用發泡膠盒，會在用盡存貨後轉用其他合規飯盒。另一燒鵝店店員稱，一周前已轉用環保物料製成的飯盒，至於替代飯盒的成本，她說比發泡膠盒只貴一點，料成本會轉嫁顧客。

據報導，柴灣5間手搖飲品店21日均未將塑膠吸管換成替代吸管，但店員皆稱會在用盡塑膠吸管存貨後轉用替代吸管。其中一店店員K小姐說其實22日已可轉用替代吸管，惟店內有大量存貨，估計要兩三個月才可用盡，認為若棄掉存貨變相是「另一種不環保」。她又相信替代吸管一定較膠吸管貴，但認為當愈多食肆轉用替代吸管，成本自然下降。

報導稱，謝展寰在網誌提到，環保署長徐浩光數天前到訪數間大型連鎖食肆，稱它們均已做好準備；中小型食肆可善用適應期，盡快用完受管制的塑膠產品存貨，毋須浪費，並盡早訂購合適替代品。

餐飲業界「走塑」情況 資料來源：文匯報
餐飲業界「走塑」情況 資料來源：文匯報

報導指出，謝表示，管制目的是希望在社會慢慢建立「走塑」文化，並非要懲罰商戶，又稱明白需要「移風易俗」的過程，業界調整業務配合管制需時，當局會盡力提供適切協助，盡量以教育為先、人性化地按個別情況處理個案，呼籲業界毋須過於擔心。他說，環保署會採取循序漸進的執行模式，讓業界慢慢順利過渡，適應期內環保署人員不會執法，會派員巡視2萬間餐飲食肆及2萬間零售店和酒店賓館，了解相關業務地點的運作情況，集中宣傳教育及提供建議和資訊，協助企業符合規定。

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