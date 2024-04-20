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港人北上、東渡消費影響內需 破產清盤激增

香港新聞組╱香港20日電
31--香港3月破產申請案件激增，當中個人申請破產宗數創去年11月以來最高，有783宗，月增20.8%，年增2.8%；強制公司清盤69宗。(中通社)
31--香港3月破產申請案件激增，當中個人申請破產宗數創去年11月以來最高，有783宗，月增20.8%，年增2.8%；強制公司清盤69宗。(中通社)

中國巨無霸地產恒大被香港法院頒令清盤，曾令一些港人很歡樂，因找到「眼看他起高樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了」的人生如戲，誰料這事也輪到普通港人，港府部門最新公布，港人破產、香港公司清盤數急升。

香港破產管理署公布，3月收到個人破產呈請有738宗，是去年11月以來最多，按月比升近21%，按年比升近2.8%。總計起來，香港首季個人破產呈請有2184宗，較去年同期增加近兩成。至於強制公司清盤呈請，上月有69宗，按月升30%，創下2022年4月以來新高；接管或破產令就有641宗，按月升近16%。

港人破產因何急增？會計師樓德勤中國的副主席黎嘉恩相信，破產宗數創近期新高，是受高息環境及投資氣氛低迷因素影響，加上樓價持續下行，已連跌10個月，銀行開始催收貸款。黎嘉恩相信樓市「撤辣」後將刺激交投，有助加大置業人士套現及增加資金流的渠道，估計短期內，破產宗數會保持平穩。

如此的破產清盤，早前卻有調查說港人情緒穩定，高於全球水平。不過看來是真的。香港國際排名跌落之類新聞沒多少人理，反而更流行的是「北上」、「東渡」二詞。

「北上」就是一路向北到大灣區（廣東），一到假日各口岸都是人山人海；「東渡」則是去日本，日本觀光局最新數據，說3月旅客量首次突破300萬，創下單月最高紀錄，其中特別提到香港人占23萬多，比去年同期增近六成，數量排行第5。

港人「北上」、「東渡」消費，最明顯效應就是影響內需，冠域商業及經濟研究中心主任關焯照表示，內需占本地生產總值六成以上，市民北上消費等於是「自己對抗自己」，料破產申請數字恐再升。

關焯照說，「現在就算旅客增加，零售表現都遠差於預期，因為部分港人不在本地消費。經濟轉差，一些重災區如零售業會開始有結業及解雇潮，市民最終自食其果。」他呼籲市民應趁經濟許可多支持本地經濟，「現在接近全民就業，起碼工作方面沒太大壓力，就把錢搬回來香港花」。

破產 香港 日本

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