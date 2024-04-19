港貨櫃碼頭吞吐量 首跌出全球十大 業界：不記得客戶上次幾時提香港

國際航運界研究機構Alphaliner統計2023年全球港口貨櫃吞吐量，香港去年首次未能進入全球十大，排名在第11位。（新華社）

航運界研究機構Alphaliner 17日發表數據指出，2023年香港 貨櫃碼頭吞吐量跌至11位，是史上首次跌出全球十大。另外，香港港口的吞吐量達到1434.2萬個標準箱（TEU），比前一年下降了14.1%，已是連續第七年出現下跌，與2019年相比減少了21.6%。

綜合媒體報導，運輸及物流局18日在社交媒體發文，稱估計另一機構Lloyd’s List的調查方法之下，2023年香港吞吐量雖然下跌一位，但仍在第十位，又稱不應單單以吞吐量去量度，強調香港的綜合實力全面。

Alphaliner公布2023年全球港口貨櫃吞吐量排名，香港跌至第11位，按年減少14.1%，以5年計下跌21.6%。

香港與亞洲其他主要港口的差距逐漸擴大，上海、新加坡 及寧波港的吞吐量分別增長3.9%、4.6%和5.8%，穩居全球前三位。此外，杜拜晉升為全球第十大貨櫃港口，取代香港的位置。

這一排名的下降反映了香港在全球航運市場中的競爭力逐漸減弱。九龍倉集團主席兼常務董事吳天海於業績發布會上曾表示，香港貨櫃港口的競爭力急需增強，並希望政府能夠與業界合作，提升其市場占有率。

有媒體引述Rhenus Logistics北美總監Stephanie Loomis的言論，她指出已經記不起上一次有客戶提起香港是什麼時候，並稱他們只見到深圳、鹽田。

運輸及物流局對有關香港國際航運中心地位下降的批評作出回應，堅稱香港的國際航運中心地位依然受到國際認可。該局引用《2023新華．波羅的海：國際航運中心發展指數報告》指出，香港港口綜合實力在全球依然保持第四位。

局方又引用上海航運交易所的資料，2023年遠洋國際貨櫃船在香港港口停留的平均時間為0.95天，遠低於世界前20大 貨櫃港口的平均值1.85天，顯示香港港口的高效處理能力。

此外，2020年，波羅的海國際航運公會（BIMCO）通過《BIMCO法律和仲裁條款2020》，將香港列為四個指定仲裁地之一，與倫敦、紐約和新加坡看齊，局方指反映香港在海事爭議解決方面的國際地位。

再加上香港的船舶註冊以總噸位計是全球第四位，運流局說，香港港口的實力綜合而全面，不應單單以吞吐量排名去量度。

對於社會關注香港港口貨櫃吞吐量下跌趨勢，運流局強調更應抓緊時機繼續鞏固及發展香港港口的優勢，又指去年年底推出了《海運及港口發展策略行動綱領》，為海運港口發展注入動力。