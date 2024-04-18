港國安法生效近4年 291人被拘 最小15歲、最老90歲

自2020年6月30日港版國安法實施以來，香港有291人因涉嫌從事危害國家安全的行為和活動而被捕。（新華社）

香港 國安法於2020年6月30日生效以來，已有291人涉嫌違法被捕，年紀最小者僅15歲、最大者有90歲，當中有112人已被定罪判刑或正等候判刑。

香港立法會本周起舉行特別財務委員會會議，審議15年度政府開支。香港保安局在回覆立法會的文件中指出，截至3月8日，共有291人因涉嫌從事危害國家安全的行為和活動而被警務處拘捕，分別為218位男性、73位女性，年齡介在15至90歲。這些案件中，超過170人及5間公司被檢控（檢舉控告），112人已被定罪判刑或正等候判刑。

香港目前有兩部涉國安法例，1為大陸全國人大常委會2020年6月30日通過的「香港特別行政區維護國家安全法」，該法透過基本法附件在香港實施，也被稱為「港版國安法 」。另一是依據基本法23條本地立法的「維護國家安全條例」，甫於今年3月23日在香港刊憲實施。

香港保安局並稱，國安處舉報熱線自2020年11月5日開設以來，港警國安處舉報熱線共接獲超過70萬個與國家安全相關的舉報訊息。

另外，截至去年12月，與2019年「反送中 運動」有關的1萬279名被捕人士中，有35人因未出席法庭聆訊而被通緝，另有26人在獲得警隊保釋候查期間未向警隊報到。

香港保安局表示，自國安法實施後，社會整體已回復穩定，但部分鼓吹本土恐怖主義的活動有轉趨地下化及隱蔽化的趨勢，少數暴力分子以網路散播極端思想及煽動激進行為，目前香港的恐襲威脅級別仍維持「中度」，即是有受襲的可能性，但沒有具體情報顯示香港可能成為襲擊的目標。

英國政府日前發表的最新一份「香港半年報告」，英國外相卡麥隆在序言中批評北京當局在香港實施港版國安法違反「中英聯合聲明」。他形容在該法之下，香港的政治異見已幾乎全被消滅，更成刑事罪行。

卡麥隆並指出，香港之所以能成為國際金融中心，仰賴的是其法治及獨立體制。儘管當前香港的經濟、貨幣及貿易體系仍然獨特兼具活力，但近期的發展已讓香港經貿步入「負面軌跡」（negative trajectory）。