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香港導演王晶：梁朝偉應宣布不再領獎 機會留給年輕人

香港新聞組／香港16日電
第42屆香港電影金像獎14日頒獎，梁朝偉憑電影「金手指」獲得最佳男主角；圖為梁朝偉在線上發表獲獎感言。（中通社）
第42屆香港電影金像獎14日頒獎，梁朝偉憑電影「金手指」獲得最佳男主角；圖為梁朝偉在線上發表獲獎感言。（中通社）

香港金像獎14日晚公布，梁朝偉憑藉「金手指」相隔19年，第六度封金像影帝，一身「龍蝦裝」的太太劉嘉玲上台代身在德國拍戲的老公領獎，一再讚老公是偉大演員，應該值得驕傲；但梁朝偉透過視像與劉嘉玲對話時，忍不住否認自己是「偉大的演員」。香港導演王晶15日則在微博發文稱，梁朝偉應宣布不再領獎，把機會留給年青（輕）一代。

梁朝偉憑電影「金手指」獲得本屆香港金像獎最佳男主角，導演王晶在微博發文稱，梁朝偉...
梁朝偉憑電影「金手指」獲得本屆香港金像獎最佳男主角，導演王晶在微博發文稱，梁朝偉應該宣布不再領獎，把機會留給年輕人。（取材自微博）

綜合大公文匯報、明報等港媒報導，梁朝偉對上一次獲金像獎影帝，是在2005年憑藉王家衛導演的「2046」獲獎，這次雖是大熱勝出，但有網民為其他候選人抱不平，王晶更公開勸退梁朝偉，指最佳影片「毒舌大狀」、女主余香凝、女配梁雍婷、男配姜大衛都是實至名歸，而「金手指」絕不是梁朝偉的最佳演出：「如果我是他（梁朝偉），會效法當年譚詠麟、張國榮宣布不再領獎，把機會給年青一代。」

第42屆香港電影金像獎14日頒獎，梁朝偉憑電影「金手指」獲得最佳男主角。圖為梁朝...
第42屆香港電影金像獎14日頒獎，梁朝偉憑電影「金手指」獲得最佳男主角。圖為梁朝偉妻子劉嘉玲代替梁領獎。（中通社）

14日劉嘉玲的言論與龍蝦裝在網上洗版，她心情未受影響，捧著梁朝偉的獎座拍照，留言：「Well deserved !」

據金像獎官方網站，獲本屆最佳男演員提名的有林保怡（白日之下）、盧鎮業（年少日記）、梁朝偉（金手指）、黃子華（毒舌大狀）和大鵬（第八個嫌疑人）。

在「香港電影金像獎」的官方帳號下，香港網友稱：「怎麼又是梁朝偉」，令港人還意難平的，則是憑「白日之下」入圍角逐最佳男主角的林保怡，顆粒無收，也為黃子華感惋惜。

「毒舌大狀」獲最佳電影，團隊拉隊慶功，黃子華被問心情如何？他說：「我心情很愉快，再等下次，我再努力。」

電台節目主持盧覓雪不贊成王晶的勸退論，稱梁朝偉雖6奪金像影帝，但對上一次得此獎已近20年前，12次提名有6次落敗，2014年梁朝偉憑「一代宗師」提名男主角，最後被「激戰」張家輝擊敗，梁朝偉沒有阻人得獎、阻住地球轉。盧覓雪表示梁朝偉近年少拍港產片，難得他再拍，大家應更支持這個好演員。

問她會否覺得劉嘉玲說太多了？盧覓雪說：「老婆眼中的老公永遠都是世界上最好的。那晚台上的得獎者卓亦謙、姜大衛、洪金寶、鄭保瑞上台時，不是歸功太太，多謝太太嗎？怎麼沒人說他們講太多了呢？」

犯罪片「金手指」於去年12月30日上映，梁朝偉、劉德華、蔡卓妍、任達華等主演，豆瓣評分6.1分。

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