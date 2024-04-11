帶動消費 4·21「全港戲院日」3.8美元看電影

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

為鼓勵觀眾在疫後重返戲院看戲，香港 戲院商會於去年首次舉行「全港戲院日」，以優惠價30元（港幣，下同，約3.8美元）體驗各院線電影。今年，商會再接再厲，再度舉辦「全港戲院日2024」，並定於本月21日舉行。活動當日的戲票將於4月17日中午12時後，陸續於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售，市民能以30元優惠票價到全港任何戲院，欣賞上映的所有電影，預計屆時上映的電影將超過70齣，逾22萬人次入場觀賞電影。

香港01報導，立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛指，香港素有「亞洲盛事之都」的美譽，亦具備所有推動盛事成功舉辦的優勢，「全港戲院日」不僅帶動了商場、食肆，亦帶動市面整體消費氣氛，更好的發揮香港「軟實力」，十分期待業界再次舉辦。

另據文匯報報導，商會表示，今年復活節期間，票房與去年同期相比上升20%，但「小陽春」曇花一現，撇除一齣大收旺場的電影後，整體票房按年錄得雙位數跌幅，希望「全港戲院日」可再次帶動市民的消費氣氛。

香港戲院商會10日舉行記者會，公布「全港戲院日2024」詳情。「全港戲院日2024」將於21日舉行，全港63間戲院，票價一律30元，參與戲院包括：ACX Cinemas@北角匯、百老匯 院線、華懋電影院 線、影藝院線 、Cinema City 院線、CGV D2 Place、英皇院線、嘉禾院線 、高先電影院、 Lumen Cinema、寶石戲院、MCL 院線、新寶院線、新光戲院。相關戲票17日開售。

4月21日為星期日，適合一家大小到戲院觀賞電影，現時正上映的熱門電影，如「哥斯拉×金剛：新帝國」、「12怪盜」、「功夫熊貓4」、「出租家人」、劇場版「排球少年!!垃圾場的決戰」等，可供觀眾選擇。

香港戲院商會理事長袁彥文表示，去年「全港戲院日」反應熱烈，共吸引了超過22萬人次到影院欣賞電影，更創下4月單日最高入場人次及非假日最高入場人次。商會希望藉舉行該次活動，讓全港市民可再次以較低票價，到戲院享受觀影娛樂。

袁彥文特別提到，14日是香港電影金像獎頒獎禮，故「全港戲院日」會安排播放金像獎得獎電影，呼籲市民踴躍參與。