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港去年吸菸率仍高達9.1% 議員：加稅不夠狠

香港新聞組／香港10日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港2021年吸菸率9.5%，政府目標明年降至7.8%。香港吸菸率由政府統計處每兩年統計得出，醫務衛生局副秘書長李力綱昨透露，初步數據顯示，香港去年吸菸率降至9.1%，詳情有待今年中公布。有立法會議員表示，最新吸菸率與明年目標有一定距離，關注今年再加菸稅是否有助達標。

明報報導，新一份「財政預算案」以「先訂立後審議」形式調高菸草稅，立法會相關法案委員會昨展開審議。李力綱會上透露，香港去年加菸稅後，吸菸率有下降跡象，反映加菸稅等各項控菸工作取得成效。

據報導，議員郭偉強表示，吸菸率近兩年跌幅只有0.4個百分點，距離明年7.8%目標仍有1.3個百分點，關注今年菸稅加幅是否足夠。議員謝偉銓質疑，政府目標是達至世界衛生組織建議菸稅占零售價75%，為何修例未有訂明持續加菸稅直至達標。

報導指出，本身是立法會衛生事務委員會主席的議員陳凱欣，引述醫衛局早前數據指出，政府今年加菸稅後，菸商亦同步加價，令菸稅只占零售價比率65%，質疑連續兩年菸稅加幅仍未達世衛建議，建議「加得狠」，她期望政府盡快交代控菸諮詢結果和全盤控菸措施。

報導說，李力綱回應稱，香港曾於2009和2011年大幅加菸稅，吸菸率亦出現較大幅度下跌，相反於2014年菸稅加幅較溫和，控菸效益則不大。他相信香港連續兩年增加菸稅，對降低吸菸率可帶來效果，未來會檢視成效再決定下一步工作。至於控菸諮詢結果，他稱會在檢視統計處吸菸率調查報告後，再研究如何部署各項措施。

香港 世衛 預算

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