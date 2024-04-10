港零售額連升15月 商舖空置6年新低 首季訪港客年增1.5倍

香港零售市場改善，今年第1季商舖整體空置率按季下降2.5個百分點至6.6%，是2019年第4季以來最低水平。（中新社）

香港 零售市場改善，商舖租賃活動亦趨活躍。世邦魏理仕昨發表調查報告，顯示今年第1季，香港商舖整體空置率按季下降2.5個百分點至6.6%，比去年第3季更下降4.8個百分點，是2019年第4季以來最低水平。四大旺區除銅鑼灣空置率持平之外，其餘中環、尖沙咀及旺角空置率均大跌，相應租金 則上升。

大公、文匯報報導，世邦魏理仕指，首季香港四大核心旺區空置率，當中銅鑼灣連續三季持平於5.3%；中環由11.8%，按季跌至6.6%；尖沙咀由8.7%跌至5.8%；旺角由9.7%，跌至7.8%。

報告顯示，核心區街舖在2023年租金上升6.3%，去年第4季則升0.7%，今年首季升2.7%。預計今年核心區街舖全年租金升幅介乎5%至10%。此外，主要購物商場租金亦呈上升趨勢，去年商場租金升14.5%，去年第4季則升3.4%。今年第1季則持平，料今年升0至5%。

世邦魏理仕香港顧問及交易服務商舖部資深董事兼主管溫運強稱，部分餐飲商須縮小經營規模，但有不少新餐廳開張。

溫運強續稱，上季核心區街舖租金上升2.7%，為2022年第3季度以來最大按季升幅。由於政府致力推出更多國際活動，商舖租賃板塊前景樂觀。

報告指出，今年首季零售額及旅客人數增長速度雖然放緩，但保持上升趨勢。繼2023年全年增長16.2%後，今年1月零售業 銷貨額同比上升0.9%，2月份亦按年上升1.9%，為連續15個月錄得按年上升，反映商戶每月生意回升。

此外，中原（工商舖）發表報告指，今年首季工商舖僅錄611宗成交，為歷史單季新低，料第2季將量升價跌。

中原（工商舖）董事總經理潘志明指，今年首季工商舖市場受撤辣影響，購買力傾斜向住宅市場。

潘志明認為，北上消費風氣興起，香港商舖租賃市場主要支持之一的餐飲行業亦受拖累，加上政府擬落實推行垃圾徵費，料加重餐飲及零售相關行業營運成本，令本身經營困難的店舖倍添壓力。

另一方面，今年香港盛事不絕，行政長官李家超昨日表示，各種盛事帶來人氣及財氣，單是上周末一連3天舉行的香港國際七人欖球賽已合共吸引逾10萬人次入場，帶動港島區酒吧生意上升兩三成，有旅客更打算在留港期間消費約2萬港元（約2554美元）。今年第一季，訪港旅客數目增至1123萬人次，分別按季增加5%及按年增加1.5倍，可見舉辦多元化的盛事發揮了重要經濟作用。

李家超在行政會議前會見記者時回顧了上月舉行的盛事。他表示，「藝術三月」12項大型活動總參與人次突破400萬，各藝廊均錄得顯著和滿意的銷售量；香港金融盛事周的與會者都是高消費群，展現會議經濟對香港的貢獻。及至本月，多個大型國際會議展覽會將接連登場，除會展業界得益外，所帶來的高消費商務旅客亦帶動住宿、餐飲、零售、娛樂等行業。