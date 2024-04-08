港廉署搶人才 6月辦招聘體驗日 籲内地港生報考

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港 廉政公署今年剛踏入50周年，將於6月展開新一輪招募積極「搶人才」，招攬內地升學 及香港畢業的大學生加入；將於今年6月22及29日在舉行體驗日，參加者可以模擬接見及拘捕體驗，同場也可進行體能測試。廉署表示，體驗日重點招聘香港本地大學生，也歡迎大學四年制三年級大學生報名投考。

香港國際廉政學院副學院總監杜安琪強調，「廉署絕對不難考」，要熟悉香港時事、擁有國際視野，和與廉署理念相同，建議考生「趁還有兩個月要好好鍛鍊體能」。香杜安琪接受訪問時表示，廉署體制約1500人，去年招聘共收到逾5000份申請，較前年增加3成，數字鼓舞及振奮，反映市民尤其年輕人支持廉署工作。

社區關係處高級廉政教育主任劉秀敏指，講座讓內地院校的香港學生了解到廉署吸納的人才不會受地域限制，希望內地求學的港人可考慮返港投考。

廉署為吸引大學生報考，積極進行招聘宣傳，除針對香港大學生外，今年更首次衝出香港到內地進行招聘講座。廉署今年3月首次前往北京清華大學及上海復旦大學，向內地留學的港生進行招聘講座，希望可吸引港生回港投考廉署。

社區關係處高級廉政教育主任劉秀敏指出，講座讓內地院校的香港學生了解到廉署吸納的人才不會受地域限制，希望內地求學的港人可考慮回港投考。

廉署並擴大招聘範圍，接受四年制大學三年級學生申請，杜安琪表示，去年8月執行處調查主任和助理調查主任招聘收到300份來自四年制大學三年級學生的申請，占全部申請宗數的6%，今年將會與香港10間院校做招聘講座及職業博覽。