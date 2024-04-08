港推專利盒稅務優惠 利得稅擬減至5% 財爺：年內諮詢AI條例

財政司長陳茂波表示將推行「專利盒」稅務優惠；圖為陳茂波日前在中國移動(香港)創新研究院和中國移動香港財資有限公司揭牌儀式致辭。（中通社）

香港 財政司司長陳茂波表示，將推行「專利盒」稅務優惠，將專利所產生的合資格利潤 的稅率，由現時的16.5%減至5%。他說，當局將研究完善「版權條例」，因應人工智能（AI）的最新發展而對版權提供適當的保障，今年內會進行諮詢。

文匯報報導，陳茂波7日在網誌提到，國家正堅定邁向高質量發展，國家主席習近平在今年兩會期間強調要加快發展「新質生產力」，作為高質量發展的重要內涵和支撐。在這個過程中，除了全力將香港發展成為「國際創新科技中心」外，亦憑藉健全的知識產權保障體制，發揮好「十四五」規畫下「區域知識產權貿易中心」的定位，開闢新的發展路徑。

陳茂波指出，新一份財政預算 案中提出多項措施，加快推動香港「區域知識產權貿易中心」的建設，這將與國際創科中心的發展相輔相成。預算案提出，推行「專利盒」稅務優惠，將專利所產生的合資格利潤的稅率，由現時的16.5%減至5%。

財爺又提到，當局會研究完善「版權條例」，因應AI的最新發展而對版權提供適當的保障，今年內會進行諮詢。他指出，當局除透過「創意智優計畫」促進與創意有關的知識產權創造和交易，香港貿發局正著手優化「亞洲知識產權交易平台」，加入有關創意產權內容，以推動創意版權交易，促進文藝創意產業化，目標於今年內試行。

據陳茂波在網誌透露，近年全球知識產權的重心已向亞洲轉移，香港在知識產權貿易的市場潛力龐大。截至去年年底，中國擁有近500萬件有效發明專利，數量在全球居首位。根據世界知識產權組織（WIPO）公布的「2023年全球創新指數」，經分析各地在專利申請和科學論文刊登數量等因素，「深圳─香港─廣州」科技集群已連續四年蟬聯全球創科活動第二最密集的地區。