港七欖開鑼 4萬球迷大球場狂歡 食肆料旺3成

香港國際七人欖球賽5日起一連3天在香港大球場舉行，圖為去年大批市民及遊客入場觀看賽事。（中新社資料照片）

香港 國際七人欖球賽（七欖）5日起一連3天在香港大球場舉行，4萬張門票售罄，共上演72場世界頂級七人欖球賽。4萬名現場球迷除了欣賞世界級賽事之餘，亦可攜手舉行狂歡派對，並為賽事明年移師啟德體育園上演作告別。賽事可帶動海外球迷和旅客消費，大球場附近的餐廳及酒吧生意可比平日增加三至五成。

大公報報導，國際體壇年度盛事「國泰／滙豐香港國際七人欖球賽」5日揭開戰幔，一連三天的賽事是最後一次在香港大球場舉行。72場世界頂級七欖賽，包括「世界七人欖球系列賽」和香港隊出戰的「Melrose銀劍賽」。另外，場內每天呈獻超過一小時的現場音樂表演。

本屆七欖肯定是前所未有的激烈，在季內「世界七人欖球系列賽」已經完成的5個賽站，阿根廷連奪3站冠軍，有機會自2004年以來首次躋身銀盃賽決賽。

另據明報報導，大球場附近的餐廳及酒吧稱過去數月市道較靜，相信賽事可帶動海外球迷和旅客消費，生意可比平日增加三至五成，並紛紛出招吸客，例如推出啤酒優惠和延長營業時間。有售賣七欖官方周邊商品如球衣的運動用品店亦說，近半個月生意有增長，料5日年銷情「相當不錯」，會因應賽事延長5日至下周日營業時間至朝九晚九。

據報導，大球場附近的英式餐廳BRICK LANE亦為七欖推出半價啤酒優惠。該店經理Kidman指近兩三個月生意非常差，盼賽事帶動人流，令生意有四、五成增長，餐廳將在下周日延長兩小時營業。

報導稱，比利 時啤酒屋FRITES的經理Cherry Garcia同樣稱過去一周市道較靜，冀七欖增加最少三成生意。她透露5日至下周日已接到50%預約，會因應顧客人數調整營業時間及增加人手。

報導說，酒吧業協會主席錢雋永預計賽事可為灣仔、銅鑼灣及中環一帶酒吧帶來兩三成生意增長。香港大球場將重建，座位由4萬減至9000個，七欖明年料移師啓德體育園，會否打擊業界生意？錢認為關鍵不在於場地容量，主要視乎香港是否持續舉辦不同活動、活動是否對遊客具吸引力。