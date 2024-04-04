全港首例 37歲男遭猴襲 染猴疱疹病危

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港 衛生防護中心3日公布錄得全港首宗人類感染B病毒，又稱猴疱疹病毒病例。37歲男子2月下旬曾在香港金山郊野公園接觸野生猴子並遭襲受傷，因發燒及神智不清，於3月21日被送醫急救，目前留醫深切治療部，情況危殆。

綜合明報、香港01等港媒報導，衛生防護中心3日公布，男子過往健康良好，上月21日因發燒及神志不清被送往仁濟醫院急症室，現時留醫深切治療部，情況危殆，其腦脊液樣本3日經中心的公共衛生化驗服務處檢測 ，證實對B病毒呈陽性反應，屬中心錄得的首宗人類感染B病毒病例。

中心發言人表示，此類個案曾於其他地方如美國、加拿大、內地及日本發生，主要由猴子咬傷或抓傷而引起，而人傳人情況非常罕見。

B病毒可自然存在於獼猴的唾液、尿液及糞便等，而獼猴是香港常見的一種野生猴子。受感染的人最初會出現流感 樣病徵，並可能演變為中樞神經系統感染。中心提醒市民若被野生猴子咬傷或抓傷，應盡快以清水冲洗傷口，立即求醫，並呼籲市民應避免觸摸或餵飼野生猴子。

據病人家屬提供的資料及初步調查，病人2月下旬曾到訪金山郊野公園，其間接觸野生猴子並被襲擊受傷，流行病學調查仍在繼續。