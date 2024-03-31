香港樓市撤辣 一手成交4100宗 按月飆14倍

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港 在2月28日財政預算 案宣布全面撤銷三大辣稅之後，買家入市信心轉強，內地客、投資 者重臨，樓市暢旺，新盤熱賣。

大公報報導，樓市撤辣後，新盤出現報復式搶購潮。3月有多達116個新盤錄得成交，涉及交投4100宗，成交金額高逾400億元（港幣，下同，約51.1億美元），較2月分別大升14倍及9倍。

據中原住宅部統計，在2月28日至3月26日期間，新盤成交約3799宗，即平均每日136宗，總成交金額達381.38億元，與撤辣前一個月（1月28日至2月27日）的229宗及39.2億元比較，按月勁升15.6倍及8.7倍。若只計3月份，撇除2月28日撤辣當日及29日，3月首30日共錄4100宗成交，成交金額破400億元，較上月全月的逾270宗及逾40億元，按月急飆14倍及9倍。

撤辣後有多達11個新盤錄得過百宗買賣，當中以會德豐地產夥港鐵的日出康城SEASONS PLACE最標青，5天內進行兩輪銷售，合共售出逾540伙，是撤辣後售出伙數最多新盤，帶挈集團撤辣至今累售逾750伙，套現逾71億元，成為撤辣後吸金王。

恒基地產表現同樣標青，食正撤辣效應推售的長沙灣Belgravia Place，至今累售近410伙，多達超過70組大手客掃貨，其中一組買家動用逾1.66億元掃入24個單位，是撤辣後最大手掃貨（伙數計）。系內多個貨尾盤亦熱賣，如鰂魚涌THE BOLBORN、紅磡BAKER CIRCLE系列、長沙灣曉柏峰、旺角利奧坊系列等，造就恒地於撤辣後累沽逾1100伙，是撤辣後售樓最多的發展商，套現金額逾71億元，與會地並列榜首。

翻查資料，恒地去年全年售逾1600伙，吸金逾120億元，如今於撤辣一個月已達去年全年的近70%及60%，可見撤辣效應。

撤辣後新盤過億成交也有11宗，最矚目為嘉里建設旗下筆架山緹外一幢萬呎院墅，成交價高達10億元，再度打破九龍區一手豪宅成交價紀錄，呎價86289元，創下九龍區豪宅洋房呎價歷史新高。