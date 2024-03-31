我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

命不久矣？英王被傳罹患胰臟癌剩2年壽命 王室加緊準備葬禮

紐約法拉盛購物 停車費2小時要收20元 華人：無法接受

香港樓市撤辣 一手成交4100宗 按月飆14倍

香港新聞組／香港31日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港在2月28日財政預算案宣布全面撤銷三大辣稅之後，買家入市信心轉強，內地客、投資者重臨，樓市暢旺，新盤熱賣。

大公報報導，樓市撤辣後，新盤出現報復式搶購潮。3月有多達116個新盤錄得成交，涉及交投4100宗，成交金額高逾400億元（港幣，下同，約51.1億美元），較2月分別大升14倍及9倍。

據中原住宅部統計，在2月28日至3月26日期間，新盤成交約3799宗，即平均每日136宗，總成交金額達381.38億元，與撤辣前一個月（1月28日至2月27日）的229宗及39.2億元比較，按月勁升15.6倍及8.7倍。若只計3月份，撇除2月28日撤辣當日及29日，3月首30日共錄4100宗成交，成交金額破400億元，較上月全月的逾270宗及逾40億元，按月急飆14倍及9倍。

撤辣後有多達11個新盤錄得過百宗買賣，當中以會德豐地產夥港鐵的日出康城SEASONS PLACE最標青，5天內進行兩輪銷售，合共售出逾540伙，是撤辣後售出伙數最多新盤，帶挈集團撤辣至今累售逾750伙，套現逾71億元，成為撤辣後吸金王。

恒基地產表現同樣標青，食正撤辣效應推售的長沙灣Belgravia Place，至今累售近410伙，多達超過70組大手客掃貨，其中一組買家動用逾1.66億元掃入24個單位，是撤辣後最大手掃貨（伙數計）。系內多個貨尾盤亦熱賣，如鰂魚涌THE BOLBORN、紅磡BAKER CIRCLE系列、長沙灣曉柏峰、旺角利奧坊系列等，造就恒地於撤辣後累沽逾1100伙，是撤辣後售樓最多的發展商，套現金額逾71億元，與會地並列榜首。

翻查資料，恒地去年全年售逾1600伙，吸金逾120億元，如今於撤辣一個月已達去年全年的近70%及60%，可見撤辣效應。

撤辣後新盤過億成交也有11宗，最矚目為嘉里建設旗下筆架山緹外一幢萬呎院墅，成交價高達10億元，再度打破九龍區一手豪宅成交價紀錄，呎價86289元，創下九龍區豪宅洋房呎價歷史新高。

預算 投資 香港

上一則

梁振英：用吃螃蟹的勇氣 助港、滇高質量發展

下一則

長假北上潮 港媽讚內地物價低 幾乎每月來

延伸閱讀

美擬限制香港官員簽證 中國稱堅決反對強烈譴責

美擬限制香港官員簽證 中國稱堅決反對強烈譴責
美揚言擬施加「簽證限制」港府：嗤之以鼻，無懼任何威嚇

美揚言擬施加「簽證限制」港府：嗤之以鼻，無懼任何威嚇
布林肯：23條立法 北京加強打擊香港人權自由

布林肯：23條立法 北京加強打擊香港人權自由
復活節長假首日 68萬港人北上出遊 東鐵人龍逾200米

復活節長假首日 68萬港人北上出遊 東鐵人龍逾200米

熱門新聞

台資公司艾艾精工成為近期陸股備受矚目的「大妖股」，近日曾在15個交易日內拉出14根漲停板。（取自艾艾精工官網）

低迷中國股市驚現連飆14根漲停板「大妖股」 竟是台企

2024-03-28 01:10
中核集團公布第一批面向全球開放的十座科研設施及試驗平台，有助各國研究及和平利用核技術。圖為今年2月初，全球首個陸上商用多用途模塊式小型壓水堆「玲龍一號」，在海南海口進行外穹頂吊裝作業。（新華社）

歐美頻頻技術封鎖… 中國10座核科研設施 向全球開放

2024-03-26 02:10
中國籍男子韓偉、肖磊磊在華航班機上竊取旅客財物，於桃園落網。示意圖，非文中飛機。(路透)

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

2024-03-26 14:43
武漢女子在百貨商場內裸奔。（取材自微博）

中國裸奔潮？長髮妹雙手遮臉漫步商場 網疑秘密組織、警闢謠

2024-03-26 21:04
前解放軍上將劉亞洲傳遭判處無期徒刑。（圖／取自《黨建》雜誌）

前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑

2024-03-24 11:15
預備役警犬「福仔」近日在山東濰坊亮相。（取材自新華每日電訊）

中國第1隻「柯基警犬」個性上進、短腿是優勢

2024-03-26 09:30

超人氣

更多 >
這位天王「斷崖式衰老」網嘆：太拼了

這位天王「斷崖式衰老」網嘆：太拼了
周遊暢遊泰國巧遇粉絲痛哭流涕 她獻唱「這歌曲」轟動僑界

周遊暢遊泰國巧遇粉絲痛哭流涕 她獻唱「這歌曲」轟動僑界
餐飲美味省時又省錢 美國便利商店贏來黃金時代

餐飲美味省時又省錢 美國便利商店贏來黃金時代
汽車停布魯克林路邊突自燃 車主在爆破前及時脫身

汽車停布魯克林路邊突自燃 車主在爆破前及時脫身
歷史與地理特殊性 美國這州若遇襲 不適用北約保護

歷史與地理特殊性 美國這州若遇襲 不適用北約保護