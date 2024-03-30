我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AT&T發生用戶個資外洩事件 多達7300萬人受影響

電動車業寒風不止 福特純電皮卡廠再裁1400人

美擬限制香港官員簽證 中國稱堅決反對強烈譴責

中央社／台北30日電
美國國務卿布林肯指出，美方正採取行動，將對打壓香港人權和自由的多名香港官員實施新的簽證限制。 （美聯社）
美國國務卿布林肯指出，美方正採取行動，將對打壓香港人權和自由的多名香港官員實施新的簽證限制。 （美聯社）

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）29日聲明指出，美方正採取行動，將對打壓香港人權和自由的多名香港官員實施新的簽證限制。對此，中國外交部駐港公署30日表示堅決反對和強烈譴責。

綜合官方香港電台等港媒30日報導，針對美國國務院發布「2024年香港政策法報告」以及布林肯的相關聲明，中國外交部駐港公署發言人表示，有關言行顛倒黑白、污名化香港國安法、特區選舉制度和香港「維護國家安全條例」，詆毀香港法治、民主、自由、人權狀況，甚至揚言制裁特區官員，粗暴干預香港事務和中國內政，嚴重踐踏國際法原則和國際關係基本準則。

駐港公署發言人稱，對此表示堅決反對和強烈譴責。

駐港公署發言人並稱，不久前生效的香港國安條例與香港國安法銜接互補，「有力堵塞香港特區維護國家安全法律漏洞，構築起維護國家安全的堅實屏障，如今的香港擁有更穩定、更可預期的營商和發展環境，香港繼續成為投資興業的熱土、幹事創業的天堂、逐夢築夢的福地」。

美國政府稍早前表示正採取步驟，針對多名香港官員實施新的簽證限制。

布林肯在聲明中表示，過去一年，中國政府繼續針對所承諾的香港高度自治、民主制度及權利與自由採取行動，其中包括近期通過生效的「維護國家安全條例」。

布林肯說，「作為回應，國務院宣布正採取措施，對多名負責參與加強打壓人權和自由的香港官員實施新的簽證限制」。

聲明未說明新簽證限制涉及的香港官員名單。

香港 布林肯 簽證

上一則

華為攜手奇瑞汽車 余承東：智界S7開啟大規模交付

延伸閱讀

美揚言擬施加「簽證限制」港府：嗤之以鼻，無懼任何威嚇

美揚言擬施加「簽證限制」港府：嗤之以鼻，無懼任何威嚇
布林肯：23條立法 北京加強打擊香港人權自由

布林肯：23條立法 北京加強打擊香港人權自由
反擊布林肯 中駐美使館：立即停止插手干預香港事務

反擊布林肯 中駐美使館：立即停止插手干預香港事務
布林肯：港府持續加強打擊異議 23條凸顯北京跨國壓迫

布林肯：港府持續加強打擊異議 23條凸顯北京跨國壓迫

熱門新聞

台資公司艾艾精工成為近期陸股備受矚目的「大妖股」，近日曾在15個交易日內拉出14根漲停板。（取自艾艾精工官網）

低迷中國股市驚現連飆14根漲停板「大妖股」 竟是台企

2024-03-28 01:10
中核集團公布第一批面向全球開放的十座科研設施及試驗平台，有助各國研究及和平利用核技術。圖為今年2月初，全球首個陸上商用多用途模塊式小型壓水堆「玲龍一號」，在海南海口進行外穹頂吊裝作業。（新華社）

歐美頻頻技術封鎖… 中國10座核科研設施 向全球開放

2024-03-26 02:10
中國籍男子韓偉、肖磊磊在華航班機上竊取旅客財物，於桃園落網。示意圖，非文中飛機。(路透)

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

2024-03-26 14:43
武漢女子在百貨商場內裸奔。（取材自微博）

中國裸奔潮？長髮妹雙手遮臉漫步商場 網疑秘密組織、警闢謠

2024-03-26 21:04
前解放軍上將劉亞洲傳遭判處無期徒刑。（圖／取自《黨建》雜誌）

前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑

2024-03-24 11:15
預備役警犬「福仔」近日在山東濰坊亮相。（取材自新華每日電訊）

中國第1隻「柯基警犬」個性上進、短腿是優勢

2024-03-26 09:30

超人氣

更多 >
胡瓜遊東京被直擊身邊依偎長髮熟女 證實身分是正宮丁柔安

胡瓜遊東京被直擊身邊依偎長髮熟女 證實身分是正宮丁柔安
這位天王「斷崖式衰老」網嘆：太拼了

這位天王「斷崖式衰老」網嘆：太拼了
陸劇新男神送5毛飲料給群演 被指小氣

陸劇新男神送5毛飲料給群演 被指小氣
法拉盛車輪頻被盜 這些車型最容易被鎖定

法拉盛車輪頻被盜 這些車型最容易被鎖定
汽車停布魯克林路邊突自燃 車主在爆破前及時脫身

汽車停布魯克林路邊突自燃 車主在爆破前及時脫身