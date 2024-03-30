美擬限制香港官員簽證 中國稱堅決反對強烈譴責

美國國務卿布林肯指出，美方正採取行動，將對打壓香港人權和自由的多名香港官員實施新的簽證限制。 （美聯社）

美國國務卿布林肯 （Antony Blinken）29日聲明指出，美方正採取行動，將對打壓香港 人權和自由的多名香港官員實施新的簽證 限制。對此，中國外交部駐港公署30日表示堅決反對和強烈譴責。

綜合官方香港電台等港媒30日報導，針對美國國務院發布「2024年香港政策法報告」以及布林肯的相關聲明，中國外交部駐港公署發言人表示，有關言行顛倒黑白、污名化香港國安法、特區選舉制度和香港「維護國家安全條例」，詆毀香港法治、民主、自由、人權狀況，甚至揚言制裁特區官員，粗暴干預香港事務和中國內政，嚴重踐踏國際法原則和國際關係基本準則。

駐港公署發言人稱，對此表示堅決反對和強烈譴責。

駐港公署發言人並稱，不久前生效的香港國安條例與香港國安法銜接互補，「有力堵塞香港特區維護國家安全法律漏洞，構築起維護國家安全的堅實屏障，如今的香港擁有更穩定、更可預期的營商和發展環境，香港繼續成為投資興業的熱土、幹事創業的天堂、逐夢築夢的福地」。

美國政府稍早前表示正採取步驟，針對多名香港官員實施新的簽證限制。

布林肯在聲明中表示，過去一年，中國政府繼續針對所承諾的香港高度自治、民主制度及權利與自由採取行動，其中包括近期通過生效的「維護國家安全條例」。

布林肯說，「作為回應，國務院宣布正採取措施，對多名負責參與加強打壓人權和自由的香港官員實施新的簽證限制」。

聲明未說明新簽證限制涉及的香港官員名單。