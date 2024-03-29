香港出櫃玉女歌手黎明詩癌逝 享年58歲

黎明詩抗癌多年，仍不敵病魔過世。（取材自臉書）

香港 90年代玉女 歌手黎明詩28日驚傳癌症病逝，享年58歲。不少圈中朋友已收到消息，得悉她的死訊都大感惋惜。據知黎明詩積極抗癌大半年，於睡夢中離開。

黎明詩1965年出生於演藝世家，她的父親是香港粵劇演員黎家寶，弟弟是香港商業電台節目主持人黎榮業。她的離世讓粉絲傷心不已。

黎明詩出生於香港，1歲時跟著母親移民 英國，4歲時回香港生活，黎明詩自小跟父親學習過粵劇北派基本功，初中前往英國讀書。黎明詩曾與妹妹一同參選英國華裔小姐，分別獲得冠軍及亞軍，其後舉家移民回香港。曾在電影「霸王花」及「代客泊車」演出。

香港01報導，黎明詩曾榮獲第14屆十大中文金曲最有前途新人獎銅獎、1991年度叱咤樂壇生力軍女歌手金獎及十大勁歌金曲最受歡迎新人獎銅獎得主，在樂壇以實力派玉女歌手見稱。

黎明詩活躍於1990年代，於1998年與銀行高層Eric Fung結婚後便淡出娛圈。她曾轉行做過兩年保險，2017年跟老公分居期間，承認出櫃展開新戀情。

黎明詩退出樂壇多年，其後於2017年獲邀亮相TVB節目「流行經典50年」錄影，相隔23年再次獻唱，2019年跟群星胡渭康、林利、文佩玲、何婉盈等人舉行「我們的主打歌演唱會」。2020年，黎明詩與黃翊以及文佩玲一起演出網上音樂會，唱出多首金曲。

去年6月曾獲梁思浩為她慶祝生日，照片可見黎明詩剪了一頭超短髮，美麗如昔。黎明詩除了是唱得之人，她也是烹飪高手，在朋友圈中有「隱世廚神」的美譽。