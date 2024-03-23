我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州就業市場不妙 2月失業率全國最高

莫斯科恐攻至少5槍手在逃 目擊者曝特徵：蓄鬍的戰士

澳洲更新旅遊提示 港：抹黑23條

香港新聞組／香港23日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

23條立法生效前夕，澳洲政府昨更新對香港的旅遊提示，描述香港有「嚴格且可空泛詮釋的國家安全法律」、「就算非刻意亦可能犯法」，風險水平則維持四級中第二級的「保持高度警戒」。港府昨強烈譴責包括澳洲在內的地區「政治操弄」、抹黑23條後赴港風險增加。

明報報導，澳洲外交及貿易部在修訂的旅遊提示說，23條新增國安罪行，可在未被起訴下羈押最多16日及限制拒見律師最多48小時。旅遊提示原指國安法可空泛詮釋，新版本中加入23條和國安法均面對類似風險。

據報導，港府昨嚴批澳洲在內的地區「假借所謂外遊提示」、抹黑條例。發言人說，法例「精準針對危害國家安全的行為」，執法部門嚴格根據證據按法律行事，並非旅遊提示所稱隨意拘捕。港府又批評美國、加拿大、日本等國，對其他普通法地區制訂多部國安法律置若罔聞，強烈敦促這些國家及境外組織停止干預香港事務。

報導稱，澳洲於2019年8月提升香港旅遊提示級別，疫情期間曾進一步提升，英國、美國、加拿大等國對香港旅遊警示均提及國安法風險。

與此同時，英國外交部國務大臣Tariq Ahmad在上議院就23條緊急質詢時無評論會否對港制裁，僅重申英國會與美國等盟友協調制裁行動，當有極嚴重侵犯人權、英方有合理理由下，會嚴格檢視涉事人和機構，「在適當的時候引入制裁」。

報導指出，英國政界繼續向英國政府施壓，國會外交事務委員會主席凱恩斯（Alicia Kearns）批評英國政府對上一次，即三年前制裁四名中國官員及一間中國公司並不足夠，點名英國做法等同容許特首李家超無限制地推行23條。英國政府否認對華放軟手腳，重申會繼續要求北京廢除國安法。

港府發言人表示，就有外國政客提出要對港府官員實施所謂「制裁」予以強烈譴責。

澳洲 港府 香港

上一則

告別廳花卉重複用、高出市場價3倍 西安殯儀館挨轟騙消費者

下一則

吃「長壽菜」 擼「招財貓」 重慶這火鍋店有位87歲服務員

延伸閱讀

交長王國材籲別去香港 觀光業批造成民眾恐慌

交長王國材籲別去香港 觀光業批造成民眾恐慌
前英國首相卡麥隆：台若遭封鎖 全球災難

前英國首相卡麥隆：台若遭封鎖 全球災難
香港基本法23條23日生效 綠委籲港府及中國撤回惡法

香港基本法23條23日生效 綠委籲港府及中國撤回惡法
俄烏戰爭致生活成本大增 英國貧窮兒童人數創新高

俄烏戰爭致生活成本大增 英國貧窮兒童人數創新高

熱門新聞

蘋果公司葉姓女程式設計師在美國深夜飆車車禍致同車男伴死亡後，逃回中國，圖為車禍現場。（取材自紅星新聞）

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

2024-03-21 13:33
阮經天在「周處除三害」的演出相當出彩。（取材自微博）

台片登陸票房賣翻 「周處除三害」在紅啥？

2024-03-16 02:00
東航MU5735事故發生目前已經兩周年，調查仍在進行中。圖為搜救現場。（新華社）

廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了

2024-03-20 10:12
北京發生一起黑色汽車衝撞非機動車道、傷及機車騎士及行人的突發事件，根據北京交警通報，現場多人受傷，駕駛已被控制，目前事故原因正在進一步調查中。(圖／取自「李老師不是你老師」X平台)

北京汽車衝撞機車及行人 多傷 現場民眾聚集未散

2024-03-19 11:15
中國國家主席習近平19日在湖南省常德市考察調研，了解春耕備耕等情況。( 新華社)

習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注

2024-03-22 06:30
雷諾集團CEO德梅奧。(取材自觀察者網）

雷諾CEO喊話歐盟：電動車關閉對中大門，是最糟反應

2024-03-20 02:10

超人氣

更多 >
凱特王妃：我確診罹癌 正接受化療…盼尊重隱私

凱特王妃：我確診罹癌 正接受化療…盼尊重隱私
曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了

曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了
旅遊簡單省錢法…在大賣場買禮卡

旅遊簡單省錢法…在大賣場買禮卡
凱特王妃病歷險遭外洩 3員工被停職、醫院恐挨罰千萬美元

凱特王妃病歷險遭外洩 3員工被停職、醫院恐挨罰千萬美元
習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注

習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注