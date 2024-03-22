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特色打卡地標？港東九文化中心LED白花海 網嘲：像靈堂

香港新聞組╱香港22日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港東九龍文化中心外階梯的LED玫瑰花海未展出已引來熱議，有網民批評嘲笑設計像「靈堂白花」，紛紛留言「RIP」、「悼念」、「一路好走」，還有網民覺得白花造型似金針菇、棉花棒，未見討好。

綜合港媒報導，香港民政事務總署額外撥款，全港18區設特色「打卡」地標，藉此吸引市民和遊客前往，其中一個位於東九文化中心外的階梯設立LED玫瑰花海布置，工程造價50萬港元(約6.4萬美元)，擬於26日啟用。有網民將花海的照片上載到網上，見晚上試燈時現場花海為藍色，日間花海為白色，有網民笑謔設計似「靈堂」，彷彿「提醒清明快到」。

報導指出，政府在區議會解釋，原概念種杜鵑花海，「基於技術考慮及支出預算所限」未能成事；有觀塘區議員表示，考慮到鮮花需要不斷淋花，否則長期曝曬「難處理」，因此決定全部更換成LED燈。

區議會其中一個構思於東九文化中心外階梯，包括階梯頂層的草地及階梯之間的綠化位置，種植或擺設時花，例如杜鵑，以營造花海效果，供市民拍照打卡，初步預計在今年2月的農曆正月起，為期約一個月。

文件顯示，已經改為於東九文化中心外，階梯中排的大梯級上設置LED玫瑰花海，預計在本月22日完成裝置，本月22至25日試燈，定於本月26日晚上6時半舉行亮燈儀式，花海展示期由3月26日起，為期約三個月，可因應花海效果、市民反應及財務安排，考慮適度延長花海的展示期。

觀塘民政事務處表示，正與承辦商跟進LED花海的組裝，以及日間和夜間的視覺效果，期望在3月內完成和正式開放。

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