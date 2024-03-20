葉劉淑儀：若2003年通過23條 料無佔中、反修例

香港立法會19日三讀通過「基本法」23條立法草案；圖為部分立法會議員與香港保安局局長鄧炳強（手持條例草案者）自拍。（中新社）

香港 立法會昨日三讀通過「基本法」23條立法草案，2003年主理23條立法的保安局前局長、新民黨主席葉劉淑儀稱，如果當年成功立法，相信不會出現佔中事件及反修例示威。自由黨2003年倒戈反對立法，如今支持，黨魁張宇人形容終於完成該黨的「歷史包袱和使命」。

明報報導，葉劉淑儀昨在二讀辯論時表示，若2003年已就23條立法，相信2014年不會出現「佔中」，並批評外媒將之美化為「雨傘東西」，而2019年出現更「駭人聽聞的暴力行為」，意圖推翻政府、將香港分裂出去，反映今次立法較21年前肩負更大責任。

報導稱，2003年23條立法掀起民憤，葉劉淑儀同年6月請辭，時任特首董建華則於9月撤回草案。昨被問到個人感受，葉太會後說「雖然當年未能成功立法是有些遺憾，但很高興在我的有生之年，有兩次機會參加立法工作，而且在21年後見到立法成功」。她又說，由於2019年的暴力事件，與2003年相比，現在社會對23條立法有更廣泛共識。

另外，「香港議會」發起人袁弓夷涉違反國安法被通緝 ，新民黨立法會議員容海恩之前已和他脫離翁媳關係，她昨表示從不擔心違法，亦沒有就23條立法與丈夫袁彌昌特別溝通，相信對方明白自身處境，「對他有信心，理解關乎到我們自己都有一個家庭，我相信他是一個負責任的男人」。

據報導，容海恩認為，若有親友正遭通緝，便要提高意識小心處理，需認知23條立法後或要面對後果，「自己的親人牽涉了（被通緝），自己都會小心，尤其是現在法例通過之後，不清楚的地方要問律師，或者再要小心點財產處理」。

中央社報導，「基本法」23條立法通過，香港媒體還有多少生存空間？香港記者協會前主席楊健興直言，記者承受的實際風險及心理壓力比之前大很多，面對虛無縹緲的紅線，他暫未想過停下目前的新聞評論工作，相信評論仍有價值。

在香港從事新聞工作近40年的楊健興，由南華早報等主流報章轉而與傳媒朋友創立網媒「眾新聞」，成為「眾新聞」主筆。但2020年香港實施國安法，「眾新聞」於2022年1月初停運。