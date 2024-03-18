我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國公民在海外賭博也違法 公安部開放舉報平台

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

香港財爺：50重點企業赴港 創職1.3萬 共投資51億美元

香港新聞組／香港18日電
香港財政司司長陳茂波表示，港府加快推動發展跨國投資，陸續引進兩批重點企業總共投資超過400億港元，並創造逾1.3萬個就業機會。（中通社）
香港財政司司長陳茂波表示，港府加快推動發展跨國投資，陸續引進兩批重點企業總共投資超過400億港元，並創造逾1.3萬個就業機會。（中通社）

23條立法將保障香港在金融、經貿、法治、專才等方面繼續高度國際化，港府積極鞏固自由、透明、法治的營商環境，全面提升競爭力。財政司司長陳茂波昨日在網誌表示，面對國際地緣政治複雜多變，港府正加快推動香港發展跨國供應鏈管理中心和貿易融資中心，以及國際創科中心。

大公、文匯報報導，陳茂波透露，繼去年10月成功引進約30間重點企業落戶香港後，本周將再迎來第二批約20間重點企業，兩批重點企業合共投資超過400億港元（約51.1億美元），創造逾1.3萬以科研和管理為主的就業機會，當中大部分為科研和管理職位，將有助把相關範疇的上、中、下游企業群聚在香港，推動創科生態圈發展。

香港作為國際大都會，亦是通向內地的主要門戶城市，加上在港處理的數據備受世界各地認可，令很多有意進軍內地的海外企業都希望赴港設立研發基地。新一批約20間企業主要來自三大領域：一是生命健康科技；二是人工智能數據科學；三是新能源科技。

陳茂波在題為《在變局中尋新機遇》的網誌表示，國際貿易格局正不斷轉變，香港的出口貨物當中，傳統歐美市場占比顯著下降。例如出口到美國的貨物占比由2003年的18.6%，下降至去年的6.5%；同期出口往歐盟的占比亦由10.5%降至去年的6.6%。反觀出口到東盟的占比，由2003年的6.1%上升至去年7.9%，出口至中東的占比亦升至3.3%。東盟已超越傳統歐美市場，成為香港繼內地之後的第二大出口市場。

陳茂波說：「香港擁有高效可靠的資訊、先進穩健的金融基建，具優勢為貿易企業提供多元的融資選擇；多元的市場拓展和諮詢服務；標準認證及專業企業培訓。」

他表示，透過建構香港成為跨國供應鏈管理中心，設立單一窗口，為企業提供一站式服務，包括供應鏈管理、貿易融資、諮詢、人才和企業培訓等，吸引內地生產企業赴港設立管理離岸貿易的區域總部，「據估計，現時單是珠三角和長三角便有5萬多間中型生產企業，它們當中不少涉及海外業務，並且都有把部分製造工序『走出去』的需要。香港豐富的經驗和優良條件，正可服務它們所需。」

香港 供應鏈 融資

上一則

涉網港童遭性侵案年升逾15% 最小9歲

下一則

「鵲橋二號」任務星箭組合體 轉運至發射區

延伸閱讀

2024香港巴塞爾藝術展 台灣10家藝廊與會

2024香港巴塞爾藝術展 台灣10家藝廊與會
南海諸島未列入版圖 中海關：扣留4批次問題印刷品

南海諸島未列入版圖 中海關：扣留4批次問題印刷品
前南華早報總編：批政府不像以前隨心所欲

前南華早報總編：批政府不像以前隨心所欲
香港網媒創始人「姜牧師」在台遭人捅2刀 送醫喊：我要死掉了

香港網媒創始人「姜牧師」在台遭人捅2刀 送醫喊：我要死掉了

熱門新聞

中國國家主席習近平在全國人大閉幕式上喝了一口茶後，臉部突然出現痛苦表情。(美聯社)

習近平喝了一口茶後 臉色大變神情痛苦 被美媒拍到

2024-03-14 13:25
現金花束示意圖。(取材自微博)

客人要求鮮花禮盒放5.2萬鈔票 江蘇花店老闆交貨隔天帳戶被凍結

2024-03-11 02:26
比亞迪汽車董事長王傳福近日也遭「愛國出征」。（新華社）

有美國籍私生子？比亞迪汽車王傳福亦遭「愛國出征」

2024-03-10 23:04
阮經天在「周處除三害」的演出相當出彩。（取材自微博）

台片登陸票房賣翻 「周處除三害」在紅啥？

2024-03-16 02:00
示意圖，菲文中當事人。(Unsplash@Dingzeyu Li)

中國詐騙集團長臂經營 中國留學生被騙近22萬美元

2024-03-10 12:20
圖為孩子們的小單車。（取材自新聞晨報）

找到了…潮州3失蹤童被活埋沙場 現場父母都哭死了

2024-03-12 06:30

超人氣

更多 >
3大星座晚年享福 這類人勤奮踏實「將苦盡甘來」

3大星座晚年享福 這類人勤奮踏實「將苦盡甘來」
首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬

首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬
首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」

首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」
遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?

遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?
美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事