香港財爺：50重點企業赴港 創職1.3萬 共投資51億美元

香港財政司司長陳茂波表示，港府加快推動發展跨國投資，陸續引進兩批重點企業總共投資超過400億港元，並創造逾1.3萬個就業機會。（中通社）

23條立法將保障香港 在金融、經貿、法治、專才等方面繼續高度國際化，港府積極鞏固自由、透明、法治的營商環境，全面提升競爭力。財政司司長陳茂波昨日在網誌表示，面對國際地緣政治複雜多變，港府正加快推動香港發展跨國供應鏈 管理中心和貿易融資 中心，以及國際創科中心。

大公、文匯報報導，陳茂波透露，繼去年10月成功引進約30間重點企業落戶香港後，本周將再迎來第二批約20間重點企業，兩批重點企業合共投資超過400億港元（約51.1億美元），創造逾1.3萬以科研和管理為主的就業機會，當中大部分為科研和管理職位，將有助把相關範疇的上、中、下游企業群聚在香港，推動創科生態圈發展。

香港作為國際大都會，亦是通向內地的主要門戶城市，加上在港處理的數據備受世界各地認可，令很多有意進軍內地的海外企業都希望赴港設立研發基地。新一批約20間企業主要來自三大領域：一是生命健康科技；二是人工智能數據科學；三是新能源科技。

陳茂波在題為《在變局中尋新機遇》的網誌表示，國際貿易格局正不斷轉變，香港的出口貨物當中，傳統歐美市場占比顯著下降。例如出口到美國的貨物占比由2003年的18.6%，下降至去年的6.5%；同期出口往歐盟的占比亦由10.5%降至去年的6.6%。反觀出口到東盟的占比，由2003年的6.1%上升至去年7.9%，出口至中東的占比亦升至3.3%。東盟已超越傳統歐美市場，成為香港繼內地之後的第二大出口市場。

陳茂波說：「香港擁有高效可靠的資訊、先進穩健的金融基建，具優勢為貿易企業提供多元的融資選擇；多元的市場拓展和諮詢服務；標準認證及專業企業培訓。」

他表示，透過建構香港成為跨國供應鏈管理中心，設立單一窗口，為企業提供一站式服務，包括供應鏈管理、貿易融資、諮詢、人才和企業培訓等，吸引內地生產企業赴港設立管理離岸貿易的區域總部，「據估計，現時單是珠三角和長三角便有5萬多間中型生產企業，它們當中不少涉及海外業務，並且都有把部分製造工序『走出去』的需要。香港豐富的經驗和優良條件，正可服務它們所需。」