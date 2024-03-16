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香江觀察／「發光蛋」不收門票 惹花名「窮光蛋」

香港特派員李春
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港要救經濟、穩地位，得要盛事連連。辦盛事要用錢，錢易惹是非，近日就因錢失義，用要用巨資辦件盛事，這盛事就被人取了個俏皮花名「窮光蛋」。

港府操辦盛事的，主要是文化體育及旅遊局。這個局3月底又有件盛事，叫做「發光蛋」展覽，具體來說是局方轄下專管大活動的康樂及文化事務署，與個名叫teamLab的國際藝術團隊，要辦個「藝術@維港2024」展覽。展覽擇地維多利亞港畔金鐘添馬公園和中西區海濱長廊，屆時會有數百個可以發光的蛋，閃亮維港畔，稱得上盛事。

依主辦機構描述，在3月25日至6月2日間，維港灣畔數百蛋狀物體發光，寓意「持續站立的生命」，會隨著觀眾動作而變換顏色和音效。到那時裝置附近數十棵樹木亦會與之呼應，不斷變換光色與音調。維多利亞港五光十色，樹紅蛋綠海風吹，會有另一番光景。

這個「發光蛋（ovoid）展」，此前曾在倫敦和新加坡展過，反響應是不錯，這次能邀到香港，對外人來說倫敦和新加坡相較是另一番景色，因為香港維多利港灣的燈光夜色，原來是世界級的美；對喜歡熱鬧的香港人來說，聽聞早早就在傳播打卡功略。

然而這兩天「發光蛋」在社交平台上被叫做「窮光蛋」，因為有些香港人不高興了，其中包括老議員、政界新秀等，因何不高興，還是因財失義，這數百蛋狀物的發光，需要用錢，據說整個活動要出5000萬港幣（約639.2萬美元），而主辦者大筆一揮，這盛事要免費開放、免費參展。

香港現在沒反對派，沒人反對辦盛事，也沒人反對拿巨資發光發熱，在「窮光蛋」事件中提出反對意見，主要是認為之前同一活動，在別的國際都市開展，都是要收費來玩的，香港怎麼就免費了呢？事件中不僅網民取起「窮光蛋」花名，有立法會議員認定此事應收錢，香港文化體育應產業化，抨擊港府部門「故步自封」，政策過時，其後多名立法會議員、區議員，藝術發展局成員等，紛紛呼應，砲口一致。

此前在新預算案質詢中，香港立法會議員對文化體育及旅遊局問題最多，據說總數近300條，有資深議員認為香港經濟不景，市場低迷，旅遊業被寄望作為經濟復甦的快速通道，港府力推盛事，議員自然關注耗費公帑，能否振興觀光、擦亮香港招牌。但不足10天蛋快發光，收費可能來不及了。

香港 港府 新加坡

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