國泰航空轉虧為盈 疫情後首度配發股利

國泰航空疫情後首度向股東配發股利，每股0.43元。 （新華社）

國泰航空公司昨天發布業績顯示，因為疫情 連續虧損3年後，2023年轉虧為盈，營收年增85.1%，獲利97.89億元（港幣，下同，約12.5億元），自2019年以來首度向股東配發股利，每股0.43元。

不過公告顯示，國泰的客運航班迄今僅恢復至疫情前的7成，推遲全面復常計畫至2025年第1季，主因指向先前重組策略錯誤。

國泰航空13日發布2023年業績公告，國泰集團（包括航空公司、附屬公司及聯屬公司）2023年收益944.85億元，年增85.1%；股東應得盈利97.89億元，2022年則為虧損66.23億元，實現轉虧為盈。

公告顯示，2023年是國泰2019年以來首次出現獲利，經歷3年疫情後，旅遊需求顯著飆升，以致供不應求，為上下半年帶來高收益率及強勁的財務表現。由於業績強勁，國泰2019年以來首次向普通股股東配發股利，每股普通股0.43元。

國泰航空股價昨天因此走高，下午在港股以9.1元作收，漲幅高達5.76%。

公告稱，國泰客運航班將於第2季恢復至疫情前80%，但延後了全面恢復的時間表，由過去預測的2024年底改為2025年第1季。

對於人手短缺問題，林紹波表示，將尋求一切可行的方法，繼續積極進行招聘及培訓；計畫在2024年增加約5000名員工，按年增加約20%。

根據國泰航空此前發布，2023年全年載客量突破2000萬人次，較2022年大增541.5%。