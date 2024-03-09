反駁遺址論 港交所首位女CEO：國際金融中心地位仍穩

港交所行政總裁表示，香港作為國際金融中心不是一兩天就可被取代，同時強調近期港股已出現正面信號；圖為恒生指數8日收盤報16353.39點。（中通社）

昨日為國際婦女節，港交所舉辦「為性別平等敲鐘」儀式，剛履新一周的港交所首位女性行政總裁陳翊庭，活動後反駁坊間近期有關「香港 國際金融中心遺址」的說法，她強調香港作為國際金融中心的「底氣」很強，不是一兩天就可被取代，同時亦已見到近期港股市場出現頗為正面的信號。

文匯報報導，陳翊庭昨首次以港交所行政總裁身分會見傳媒，對於坊間近期唱淡香港經濟、指香港是「國際金融中心遺址」等說法，她反駁指此說法過於片面，這些言論只是側重近期股市表現，她強調香港作為國際金融中心的「底氣」很強。她指出，香港擁有世界一流的銀行、保險 、證券機構、法治、簡單稅制等優勢，不是一兩天可以被取代，因此即使近期港股有波動，不應簡單歸納股市表現不佳等因素，就因此而斷言香港不再是國際金融中心。

至於近期香港新股市場疲弱，陳翊庭表示其實環球新股市場都備受市況波動影響，因宏觀經濟，加上高息環境不利企業上市，不少公司均考慮估值及時機才上市。但她指出，由年初至今，港交所收到的全新上市申請逾30宗，連同重新提交申請目前合計有近40宗，按年上升逾30%。期望當下半年利率有機會下調，市況有望好轉，新股數量可以回升。

陳翊庭又指，留意到近期港股市場出現頗為正面的信號，例如是北向通在1至2月的交易量顯著上升，日均成交額達到1300億元人民幣（約180.9億美元），上周更曾出現1800億元的交易額，今年首2個月亦有資金淨流入，從數據顯示很多國際投資 者仍看好內地的增長潛力。而ETF及衍生產品交易亦有明顯上升趨勢。

此外，數字是反擊「香港國際金融中心遺址」的說法的最有力證據。香港證監會昨發表2023年10至12月季報，季報顯示香港註冊基金在2023年淨吸資871億元（港幣，下同，約111.3億美元），按年大升近93%。另外，在香港註冊成立的基金的管理資產及機構牌照申請數目，亦錄得按年增長。證監會的季報數字，充分顯示香港吸引資金的能力不減，國際金融中心地位依然穩固。