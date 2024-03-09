10萬高才赴港 嘆公院久候私院貴 講座支援生活不便

香港示意圖。(圖：shutterstock)

過去一年多，港府多項吸引人才計畫已有約10萬人抵港。由於人生地不熟，有高才稱遇上求醫困難，亦有優才稱因不諳粵語，生活不便。為支援他們，香港 人才服務辦公室昨稱將定期舉辦涵蓋就業 、教育、定居、創業等不同範疇的專題講座。

明報報導，經高才通赴港的香港量子人工智能 實驗室管理培訓生張廣為，去年於中國科學技術大學信息安全學院本科畢業，原打算在內地深造，偶然得知香港推出高才通，認為是很好機會，「（香港）現在科創氛圍很濃厚，我認為這是我的機遇，也是挑戰」。

據報導，不過他指出，在港生活的最大困難是就醫不太方便。他憶述，之前生病曾去公立醫院求醫，「排隊時間很長，但私立醫院可能價格也挺高」，所幸公司為員工提供很好的醫保條件，令他稍微安心。

報導稱，香港量子人工智能實驗室研究員駱易認為，香港科創方面轉化能力高，加上科技園在政策支持及資源投入較好，與產業界及高校關聯亦很強，遠高於他在日本工作時所感受的。不過他稱因不諳粵語，生活上多少感到不便，「比如說坐小巴，我可能不知道怎麼下車，除了按鈴鐺之外，可能對我來說會有點困難」。

報導說，勞福局早前就「高端人才通行證計畫」赴港人才的問卷調查顯示，赴港人才期望在求職、住房、子女教育、創業以至本地生活和文化等方面獲得支援。人才辦昨稱，為支援已抵港人才順利適應和落戶，將定期舉辦專題講座。昨日舉行的首場專題講座，分析香港就業市場趨勢和對外來人才需求，以及在港求職技巧。

報導引述人才辦總監劉鎮漢表示，亦會提供一站式支援，正擴大合作伙伴網路，與照顧生活所需的各服務提供者緊密合作，舉辦主題節目和多元活動。

報導指出，科技園公司昨舉辦「Talent Power Up」創科職業博覽招攬本地及海外人才，逾300間園區公司提供逾3000個就業機會，吸引6000人次參加。