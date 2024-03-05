「港赤字不算什麼」 夏寶龍晤港人代囑防西方毁經濟

港澳主任夏寶龍（前排右一）4日會見港區政協，指香港雖有赤字但不算得什麼；圖為夏 日前在香港考察調研，與港青代表互動交流。（中新社）

全國兩會 正在北京召開，港澳辦主任夏寶龍昨午會見港區政協，政協委員引述夏寶龍指，香港 雖有赤字，但不算得什麼，對香港經濟前景有信心。昨晚夏與港區人代見面，港區人大代表團團長馬逢國表示，夏叮囑要防範西方勢力破壞香港，特別是經濟方面，提醒香港要敢於與不合理干預鬥爭，盡快完成23條立法，全力發展經濟民生。

綜合港媒報導，全國政協委員陳卓禧撰文指夏寶龍與港區政協會面時，十分讚賞剛宣讀的《財政預算案》，雖然有赤字，但不算得什麼，香港的財政狀況是發達經濟體中最好的，「不是有人唱衰就能唱衰的」，他對香港的經濟前景很有信心。

全國政協十四屆二次會議4日在北京人民大會堂開幕；圖為特邀香港人士盧金榮（左一）、蘇清棟（左二）、施清流（左三）、王育民（右一）等出席會議。（中新社）

據報導，馬逢國引述夏寶龍在席上表達了早前訪港感受，稱香港有很大進步，相當滿意。馬又說，夏在多方面給予叮囑，包括要他們發揮人代角色，稱人代非常重要，最重要是支持港府 依法施政、團結社會。副團長陳勇則引述夏寶龍在港感受到大家對未來發展有信心，強調特首李家超與港府工作很努力，要全力支持，為國家及特區政策建言獻策。

港區人代陳仲尼則引述夏寶龍稱，中央看重香港能發揮其作用及功能，特別是國際金融中心、航運中心、貿易中心及科創中心的角色，而香港要發展得好，一定要繼續保持國際化、市場化及法治化。

此外，李家超4日下午抵達北京，先拜訪國家財政部與藍佛安部長會面，就加強內地與香港金融合作以及鞏固香港作為國際金融中心地位等議題交換意見。

國家安全部微信公眾號昨發表題為《第23條立法是香港由治及興的「必答題」》的文章，指基本法23條立法是香港特區履行維護國家安全憲制責任的「必答題」，是香港特區應對國家安全風險挑戰、完善維護國家安全制度體系的「必答題」，是香港特區長治久安、由治及興的「必答題」。

文章強調，國家安全是頭等大事，為國家安全立法是一個現代國家維護自身安全的通行做法。部分境外政客對香港維護國家安全的立法工作惡意抹黑、肆意攻擊，暴露了偽善面孔和雙重標準。香港特別行政區依法啟動基本法23條立法，是中國內政，符合世界潮流，他國無權干涉。