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港高才招聘吸2400人 企業住宿津貼搶人

香港新聞組／香港4日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港高才招聘展覽2024」昨日在港舉行，共提供約3000個金融及創科等職位空缺，吸引逾2400人到場。住屋是香港其中一個大難題，不少高才指如港府或企業能提供住宿津貼，會增加其留港工作意欲。有企業表明，會提供住宿津貼等福利吸引人才。

明報報導，「高才通計畫」推出已年餘，不少高才嘆找工難。昨天現場有以受養人（家屬）身分赴港的求職者稱去年7月至今未找到工作，試過一個月內遞交約40份履歷表無回音，懷疑香港對人才的實際需求「是否不需那麼多」。香港高才通人才服務協會創會會長、立法會議員尚海龍表示，香港提供針對高才的職位數量「有一定不足」，匹配度亦有差異，冀港府與商界推動本地創業，創造更多本地未有的行業。

據報導，招聘展昨於上環信德中心舉行，早上場內已滯滿逾百求職者，場外有近200人排隊等入場，大部分是循高才通計畫赴港者。有近60間企業設招聘攤位，主要是金融及創科等企業，如匯豐銀行及數碼港等。

報導引述勞福局長孫玉菡致辭時稱，高才通計畫截至昨日收到約7萬宗申請，有5.5萬宗已獲批，約4萬人已赴港，「效果非常好」，令香港的人才庫大大擴展。另據當局去年11月向當時透過高才通簽證抵港逾6個月的5000名申請人及家屬發問卷，有54%人已就業，即近半未就業。

另據大公、文匯報報導，孫玉菡表示，赴港高才最需要的是找工作和創業，亦有孩子讀書或融入社會的需要，香港很多企業均需大量人才為經濟打拚，是次招聘會正好為高才及企業提供配對，並期望日後能繼續舉辦更多類似活動。

本科畢業於中山大學的劉小姐目前從事互聯網行業，在得知香港推出「高才通」計畫後便提出申請。她指出，倘若在香港找到滿意的工作，會考慮在此落地生根，「來香港工作的話，初期會租屋住，穩定下來，有了家庭後便會考慮置業。」在考慮是否決定在港工作時，她認為如果港府或企業能夠提供住宿津貼，會增加她在港工作的意願。

香港 港府 就業

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