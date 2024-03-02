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港元儲值 八達通遍行內地320城 最快3月底推出

香港新聞組／香港2日電
八達通。（取材自維基百科）
八達通。（取材自維基百科）

有「全球電子貨幣始祖」之譽的香港八達通，即將進一步衝出香港推出內地「全國通」。「全國通八達通卡」初步擬在3月底推出，用戶只要一卡在手，即可乘搭內地逾320個城市的鐵路或巴士，車費會從實體卡內的港元，自動兌換成人民幣再扣除。據悉實體卡存值上限1000元（港幣，下同，約127.7美元），詳情最快本月公布。

綜合香港01、大公、文匯報報導，香港復常通關後，港人北上成風，八達通行政總裁應天麒在傳媒午宴透露，今年1月於內地使用八達通銀聯QR code的用戶數量是去年同期的4倍，交易額及交易宗數俱飆升6倍。

應天麒透露，八達通即將推出「全國通八達通卡」實體卡，能連接內地「全國一卡通」系統，持卡人在內地320個城市乘坐鐵路或巴士時，該卡內的港元儲值會自動兌換為人民幣扣車資，最快本月公布詳情。

香港八達通擬在3月底推出「全國通」，用戶只要一卡在手，即可乘搭內地逾320個城市...
香港八達通擬在3月底推出「全國通」，用戶只要一卡在手，即可乘搭內地逾320個城市的鐵路或巴士；圖為香港市民於港鐵站內出行。（中通社）

據悉，申請該卡無須實名登記，並可以用港元儲值，人民幣支付，初步會在指定港鐵站出售，如西九站等。該卡可以在香港增值機充值，或以八達通App增值，匯率據悉甚具競爭力。日後訪港旅客或北上港人，一卡在手搭公交車通行無阻。

至於去年12月4日起，香港轉數快與泰國PromptPay支付正式對接，提供跨境二維碼支付互通服務，八達通亦是參與機構之一，經農曆新年前後對比，八達通用戶在泰國平均消費額大增7倍，有關服務未來或拓展至更多港人喜愛的旅遊地點，包括日本、韓國、台灣地區等。

八達通集團行政總裁應天麒表示，在農曆新年假期間，用戶於泰國使用Promptpay的平均消費額，較去年12月推出服務初期，增加7倍有多。而客戶泰國以八達通消費，並非只局限於細額交易，亦涉中高端消費，如光顧米其林 （米芝蓮）餐廳、牙齒保健服務等，而有客戶單筆消費金額更高達9900元。

此外，1月25日起八達通開放的士支付網絡予其他支付工具，使用商用版八達通之的士司機，可接受乘客用銀聯、AlipayHK、內地支付寶等付款，目前已有約2.3萬名的士司機開通服務。

香港 泰國 匯率

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