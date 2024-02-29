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入境免簽 中客春節赴新加坡旅遊後驚呼：貴到讓中產破產

深圳Costco 港會員逾1.5萬人 血拼團要價608元

編譯陳苓／綜合外電
香港居民對深圳好市多趨之若鶩，旅行社為此推出專屬的血拼行程，讓民眾能買個過癮。（路透）
香港居民對深圳好市多趨之若鶩，旅行社為此推出專屬的血拼行程，讓民眾能買個過癮。（路透）

好市多（Costco）深圳門市1月開張時，吸引成千上萬中國民眾排隊超過三小時進場。這股風潮也吹到香港，旅行社甚至為此推出專屬的血拼團，大打參加行程就取得會員資格，要讓民眾買個過癮。

彭博資訊報導，好市多財務長賈蘭提（Richard Galanti）表示：「我們的開幕向來很成功，這次也不例外」。他說，深圳店開幕以來，已有超過1.5萬名香港會員。

旅行社趕搭熱潮，KKday開賣要價608港元（約77.7美元）的血拼行，包括到深圳好市多購物三小時，參加者可取得好市多的全球會員資格、五星級飯店住宿一晚與三頓自助餐。香港旅行社在1月中，推出來往香港和深圳好市多的接駁巴士，每趟要價人民幣65元（約9美元）。

香港旅行社東瀛遊的兩日遊行程，則可到沃爾瑪（Walmart）位於深圳的山姆超市（Sam's Club）購物，並可取得山姆超市的一年期會籍、享用海鮮自助餐、順道參觀附近的知名景點。

對香港人來說，大批採購算是新鮮事，當地房租高昂、居住空間有限，量販購物並不實際。但近年來當地高薪的白領階層出走，削弱了集體購買力。通膨壓力和經濟放緩，使狀況沒那麼好的民眾，另尋較便宜的購物選項。

香港 好市多 沃爾瑪

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