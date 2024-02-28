連挫9月 港1月房價7年新低 較2021高峰跌23%

香港新一份 「財政預算案」28日發表，財政司司長陳茂波預期今年經濟會逐步改善，也期望各行各業的經營環境持續好轉，但樓市開局乏力。（路透）

香港 財政司長陳茂波今日公布新《財政預算 案》前，今年樓市開局仍反彈乏力，差餉物業估價署昨公布，1月香港房價 指數跌至306.4，創7年3個月新低，且較去年12月下跌約1.6%，跌幅擴大，是連續9個月下跌，累挫13.5%；與去年同期相較則下跌逾9.4%，是11個月以來的最大跌幅；若與2021年9月高峰期相比，則下跌23%；逾20年來最長跌浪。

綜合路透、香港電台、明報報導，另可留意是，2023年全年房價指數按年跌6.9%，是繼2022年、即第五波疫情大爆發當年錄15%跌幅後第二年下跌，兩年合共跌21%，是自1998至2002年連續5年下挫後（期內樓價累跌58%），逾20年來最長跌浪。

香港房價持續下跌，是受到市場情緒低迷、高利率及購屋者觀望、港府本周是否將減徵房地產印花稅的影響。

市場預料，香港政府今天公布的年度預算案中，進一步寬鬆房地產印花稅的徵收，以提振房市買氣及購屋意願。

但香港房產商萊坊（Knight Frank）董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒分析，不論港府預算案的內容為何，香港房價都難以止住跌勢，要等利率下降後才可能回升。王兆麒預測，香港今年上半年房價恐將下跌3%至5%，下半年持平，全年房價變化介於持平至下跌5%之間。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑分折，市場不必擔心撤辣會令樓價急升，因為現時市場累積約2萬伙一手貨尾待售，預算案即使撤辣，發展商為求加快去貨，開價亦會保持克制，不會令樓價急升；他相信需待貨尾跌至8000伙，成交量回復正常水平，樓價才有望回升，現階段撤辣只會穩住樓價跌勢。

香港樓市自去年第二季起掉頭回落，官方樓價指數走勢一直向下，而今年1月房價指數除按年下挫9.43%外，更倒退回2016年11月、即逾7年前水平，當時報306.7點。若與2021年9月高峰期398.1點相比，則下跌23%。