抗議23條 港社民連3人示威被數十警員包圍

香港示意圖。(圖：shutterstock)

為期一個月的「基本法」23條立法諮詢今日結束，律師會與香港 新聞行政人員協會等團體等，建議港府 認真考慮在國家祕密罪將「公眾利益」作為抗辯理由。香港兩大民主派政黨民主黨 及社民連相繼提交意見書，希望當局充份保障港人的權利及自由，民主黨以電子郵件提交意見書，社民連3名成員27日則在港府總部外示威並提交意見書，全程被數十名警員包圍。

德國之聲報導，自2019年北京鎮壓大規模民主抗議活動，並實施全面的國安法以來，公眾示威活動在作為國際金融中心的香港幾乎完全消失了。香港社會民主連線的成員27日在港府門前舉行的抗議活動十分罕見。

社會民主連線是香港目前僅存的少數反對派團體之一，其成員因表達不同政見而多次面臨起訴。余煒彬表示，很多香港人（對基本法第23條）感到擔憂。他說：「我不明白為什麼律政司司長說他沒有聽到任何反對意見或擔憂。」

另外一名參加抗議的民運人士陳寶瑩說：「國家安全對人民很重要，但必須建立在民主、自由和法治的基礎上。」

美國之音報導指出，社民連一行三人在金鐘港鐵站外被數十名警員包圍，並警告他們假如其行為、言論、口號和展示的物品，煽惑破壞公眾秩序及行為安寧，及惹起市民對港府不滿，就可能觸法。

至於律師會27日在意見書建議可參考加拿大「資訊安全法」做法，為國家祕密罪引入公眾利益辯護。明報報導，該會促請港府更清楚界定部分定義，如「煽動意圖」等罪行的控罪元素。

而香港新聞行政人員協會等團體27日表示該會支持立法，但認為要在維護國家安全與保障香港市民各項合法權利及自由之間取得平衡，建議港府認真考慮將「公眾利益」作為抗辯理由。