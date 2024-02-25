涉潑女性臀部不明液體 56歲港男被捕

香港示意圖。(圖：shutterstock)

一名中年男子涉嫌於街頭向17歲少女的臀部潑淋不明液體，當場被捕，警方揭發他至少涉及13宗同類案件。該名56歲男地盤工涉嫌「破壞公眾體統」，昨被扣查，至於涉案液體成分尚待化驗。

綜合明報、香港 01報導，近日網上流傳多名女子在旺角街頭遭淋潑不明液體，半個月來，逾百人在Instagram「向私密部位潑灑不明液體關注組」表示有相同經歷，時間橫跨2004年至今年2月。主管機關認為並非單一事件，且涉及性暴力，呼籲有需要者求助。

旺角高級督察梁倩怡表示，1月20日至2月18日接獲9名16至32歲的女子報案，稱在旺角西洋菜南街近旺角地鐵站 一帶逛街時遭人從後向背臀淋潑液體，有人一小時內兩度被潑，但當發現時疑犯已不知所終。大部分報案人說液體無味、淺色、微暖，警方檢取衣物化驗，初步認為液體與尿液並不相似。

警方調查後鎖定一名56歲李姓本地男子，並於前日在銅鑼灣將他拘捕。被捕人當時涉嫌將保溫壺內不明液體倒在手心，快步走往一名17歲少女後方，將液體撥向她臀部，探員見狀隨即拘捕男子，其後檢取疑犯身穿衣物及涉案保溫壺進一步調查。

據了解，疑犯主要針對穿著淺色長褲的女性。

Charlene本月初開設Instagram專頁「向私密部位潑灑不明液體關注組」，她於去年7月在灣仔遭不明人物向臀部淋潑溫熱透明液體。直到本月初，Instagram發現有不少女生表示有同類經歷。她想製作一個黑點地圖，希望喚起大衆關注事件，留意可疑者，如果發現有人臀部濕了，不要取笑對方「瀨尿」，而是伸出援手。

Charlene說三星 期以來已經收到過百宗投訴，超出她預期，絕大部分被潑的人都不知道被何人潑液，她雖不知警方昨拘捕的男子是否對她下手的人，但樂見警方有所行動。