涉潑女性臀部不明液體 56歲港男被捕
一名中年男子涉嫌於街頭向17歲少女的臀部潑淋不明液體，當場被捕，警方揭發他至少涉及13宗同類案件。該名56歲男地盤工涉嫌「破壞公眾體統」，昨被扣查，至於涉案液體成分尚待化驗。
綜合明報、香港01報導，近日網上流傳多名女子在旺角街頭遭淋潑不明液體，半個月來，逾百人在Instagram「向私密部位潑灑不明液體關注組」表示有相同經歷，時間橫跨2004年至今年2月。主管機關認為並非單一事件，且涉及性暴力，呼籲有需要者求助。
旺角高級督察梁倩怡表示，1月20日至2月18日接獲9名16至32歲的女子報案，稱在旺角西洋菜南街近旺角地鐵站一帶逛街時遭人從後向背臀淋潑液體，有人一小時內兩度被潑，但當發現時疑犯已不知所終。大部分報案人說液體無味、淺色、微暖，警方檢取衣物化驗，初步認為液體與尿液並不相似。
警方調查後鎖定一名56歲李姓本地男子，並於前日在銅鑼灣將他拘捕。被捕人當時涉嫌將保溫壺內不明液體倒在手心，快步走往一名17歲少女後方，將液體撥向她臀部，探員見狀隨即拘捕男子，其後檢取疑犯身穿衣物及涉案保溫壺進一步調查。
據了解，疑犯主要針對穿著淺色長褲的女性。
Charlene本月初開設Instagram專頁「向私密部位潑灑不明液體關注組」，她於去年7月在灣仔遭不明人物向臀部淋潑溫熱透明液體。直到本月初，Instagram發現有不少女生表示有同類經歷。她想製作一個黑點地圖，希望喚起大衆關注事件，留意可疑者，如果發現有人臀部濕了，不要取笑對方「瀨尿」，而是伸出援手。
Charlene說三星期以來已經收到過百宗投訴，超出她預期，絕大部分被潑的人都不知道被何人潑液，她雖不知警方昨拘捕的男子是否對她下手的人，但樂見警方有所行動。
上一則
申禁「願榮光歸香港」被拒 港府上訴 法官押至7月裁決
下一則
FB留言