衝590億港元、飆27倍 內地客赴港投保這類型最多

去年內地客新單保費激增，較前一年飆升超過27倍。(新華社)

內地訪客到香港 投保熱潮再度上演。香港保監局公告2023年保險 業數據，其中內地訪客個人人壽保險新單保費 約590億(港幣，下同，約75.7億美元)，較2022年21億元飆升超過27倍，超越2019年疫情前水平，僅次於2016年的727億元。保費規模產生巨大變動的同時，與往年相比，儲蓄型保險比保障型保險更受青睞。

21世紀經濟報導指出，去年內地訪客新單保費激增，主要仰賴第1、2季數據帶動，第3、4季數據有所回落。與以往保障型保險占60%、儲蓄型保險占40%的情況不同，去年內地訪客購買的保單中，儲蓄型與保障型分別占60%及40%。

北京商報報導，除了人民幣兌美元匯率的波動，中國城市發展研究院農文旅產業振興研究院常務副院長袁帥表示，赴港投保熱潮的背後，主要受到香港與內地全面恢復通關，交通和旅行限制得以放寬，使得內地居民能夠更方便地前往香港。

此外，香港保險公司在保費折扣和促銷方面的積極策略，也刺激了內地訪客的購買慾望。

去年上半年的數據顯示，內地訪客的件均保費出現較大幅度提升，超過20萬元，是2019年同期的兩倍。內地訪客購買最多的終身壽險，件均保費更達到51.78萬元。

內地客戶是香港保險業務的重要客戶群，一度占據香港保險市場近40%。數據顯示，內地客赴港投保高峰出現在2016年，新造業務保費達到727億元，占全港新單保費的比率達到39.3%。

受疫情影響，2021年及2022年內地新單保費降至6.8億元和21億元。

自去年2月6日內地與港澳全面恢復人員往來後，香港的內地遊客迅速增長。統計數據顯示，2023年香港入境人次達3400萬，其中內地訪客人次達到2676萬。除了通關以外，為了加速搶客，香港保險公司打響了價格戰，不少公司啟動全面促銷模式，給予客戶較大折扣。

多管齊下，赴港投保保費大增。中國精算師協會創始會員徐昱琛表示，由於2023年內地訪客赴港投保的上半年保費規模達到300多億元左右，而下半年則回落至200多億元，因此研判2024年保費規模達到590億元規模難度或較大，預計保費規模將與2018年和2019年持平。

對於購買產品結構變化的原因，徐昱琛認為，赴港投保的人群更加關注儲蓄型保險，這一情況與內地相對應，即儲蓄型保險的熱度與保障型產品相比之下較高。這一變化也體現了相應人群在海外的較大投資需求。