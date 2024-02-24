內地擴大港澳自由行 3/6起增西安、青島 停留不超過7天

香港特首李家超23日表示，香港業界已準備配套措施，歡迎西安、青島兩個地方的民眾來港旅遊；圖為銅鑼灣遊客。(中新社)

北京當局新增西安和青島市為中國大陸前往香港 和澳門 「個人遊」（自由行）城市，自3月6日起生效，赴港旅客每次停留不超過7天；此舉被解讀為協助香港經濟和旅遊業走出困局。特首李家超感謝中央積極回應特區政府的訴求。

綜合明報、香港01報導，李家超強調香港業界已做好配套準備，並指西安和青島市民是高收入和高消費群，可為香港帶來高增值和過夜旅客，有助酒店、旅遊和餐飲業發展。他說過往的數字顯示，每150萬名旅客就可以為香港GDP帶來0.1個百分點的增長。

由於西安、青島現時均沒有高鐵直達香港，有議員認為飛機直航運力提升是關鍵，是否考慮加設直達香港的高鐵班次？運輸及物流局回覆，特區政府會聯同港鐵繼續與內地當局探討各項優化措施，包括進一步增加站點及班次，進一步發揮高鐵互聯互通效用。

報導指出，「個人遊」計畫始於2003年，是中國內地與香港合作協議的一部分。該計畫最初在鄰近香港的廣東省的4個城市推出，2007年擴展到49個內地城市，今年新增西安和青島，共擴至51城。

旅遊、零售及酒店業界均對擴大赴港「自由行」城市表示歡迎。批發及零售界立法會議員邵家輝向本報稱，今次開放的兩個城市皆比較富裕，對香港現時的經濟動能有很大幫助。他期望內地可進一步放寬深圳居民訪港至「一周多行」，另外亦可將內地旅客訪港消費免稅額，由現時5000元增至3萬元(港幣，下同，約640至3847美元)。

關於未來會否再增加更多自由行城市、擴大「一簽多行」，李家超指，相信相關措施會陸續有來，但希望按步就班，如有新安排，將會向外公布。

據報導，現時香港往來西安、青島的交通選擇不多，兩市每日直飛香港的飛機航班只有一至兩班，單程需3小時多，兩市亦無高鐵直達香港，旅客需在其他城市轉車，西安往香港最快要逾9小時，青島來港最快也要至少12小時多。