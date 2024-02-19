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港搶才收24萬宗入境申請 已批14萬宗 建造業欠4000專才

香港新聞組／香港19日電
香港2022年底開始推行各項人才入境計畫已批出14萬宗；圖為入境事務處2023年工作回顧新聞發布會。（中通社）
香港2022年底開始推行各項人才入境計畫已批出14萬宗；圖為入境事務處2023年工作回顧新聞發布會。（中通社）

香港政務司司長陳國基昨到深圳出席由廣東省委、省港府召開的「全省高質量發展大會」，致辭時強調香港跟廣東省及大灣區內地城市，將通過四大方向把科研優勢、人才優勢轉化為發展優勢，港府今年5月將舉辦「全球人才高峰會暨粵港澳大灣區人才高質量發展大會」。他並表示，由2022年年底推行的各項人才入境計畫，至今共收到超過24萬宗申請，已批出14萬宗。

明報報導，發展局長甯漢豪昨發網誌稱，根據建造業議會統計，現時業內約有4000名專業人員短缺，包括工程師、建築師和測量師，並預測未來數年短缺會增至約6000名。由於相關專業的本地大學畢業生供不應求，發展局去年起在內地及英國等地舉辦招募活動，至今有127名非本地畢業生獲聘，已在港工作。

另據大公、文匯報報導，陳國基提到的四大方向，首先包括在建立人才合作機制方面，粵港兩地在今年1月簽署《關於推進粵港人才合作的框架協議》，並在協調機制下召開第一次會議，致力加強人才培養、交流等多方面工作，加快人才發展深度融合。他更誠邀與會者參與港府「全球人才高峰會暨粵港澳大灣區人才高質量發展大會」，加深了解香港作為國際人才樞紐和大灣區人才門戶的定位，攜手推廣大灣區的發展機遇。

另在構建培訓和研發基地方面，陳國基提到，香港擁有多所國際化大學，其中5所更是世界百強，為國家產業發展培育優秀人才。由2024至25學年起，港府資助的專上院校非本地學生限額，將提升一倍到40%，讓更多內地以至全球學生到香港升學。同時廣東省在2019年開放多個重大科技專項，至今已批出4.5億元人民幣（約6321.7萬美元）的資金過境，支持香港的大學和科研機構進行研發或建立實驗室。

陳國基又指，在促進香港與各地人才流動方面，港府已優化多項人才入境計畫，並推出新的「高端人才通行證計畫」，至今已收到超過24萬宗申請，批出14萬宗；而非中國籍的香港居民和香港註冊公司的外國人員可以申請「一簽多行」簽證，措施推出三個多月以來，已批出約1.1萬宗申請。

香港 港府 灣區

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