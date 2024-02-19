港人北上出遊餐費增逾30倍 春節北上多南下少 逆差70萬

港人北上過年成為新流動方向，黃金周八天內地線上線下交易筆數增長近五倍。（中通社）

粵港澳大灣區「一小時生活圈」愈來愈便利，今年，香港 居民北上過年成為新流動方向。微信 18日發布最新調查，其中港人內地線上線下交易筆數增長近五倍，交易金額增長逾三倍。受春節出行經濟影響，快餐、小吃增長明顯，港人在內地餐飲美食上交易金額增長最快，超過30倍，部分網紅城市搜索量周環比增長五倍。

綜合大公、文匯報等港媒報導，內地一連8日的春節黃金周假期17日結束，當中粵港澳陸路口岸佔逾七成，而香港亦錄得約125.5萬內地旅客人次訪港，當局指超過疫情及社會事件前水平，但港人同期出境達228萬人次，當中高鐵及各陸路口岸占逾194萬人次，反映出入境逆差大，約70萬人次，說明北上港人仍多於南下內地旅客。

微信《龍年春節消費「新意」觀察》顯示，香港居民內地消費（含線上及線下）交易筆數、金額雙雙大漲，其中交易筆數與2023年春節同比增長近五倍、金額超過三倍，而灣事通綜合跨境服務小程序的訪問量也環比增長365%。

香港居民在內地過年期間，「最愛」餐飲美食，港人在內地消費交易金額中線下餐飲行業增長最快，超過30倍，微信香港錢包WeChat Pay HK成為港人返內地點餐吃飯的優選支付方式。而香港居民在內地最愛用的小程序排名前三的是滴滴出行、luckincoffee瑞幸咖啡、美團。

春節期間前往港澳旅行的內地遊客也呈現井噴式增長。内地居民微信支付在香港線下日均交易筆數同比暴漲五倍；其中，香港乘車碼日均消費筆數同比增長18倍。

此外，港府 昨公布，內地8天春節黃金周約125.5萬內地旅客人次訪港，達2018年同期水平。其中，87%即125.5萬人次為內地旅客，平均每日約15.7萬內地客入境，較去年勞動節假期及國慶黃金周分別增加25.3%及14.9%，更超越2018年同期日均人次。

港府指，業界反映黃金周首幾日酒店入住率達九成，而整個黃金周入住率超過八成。文化體育及旅遊局局長楊潤雄指，黃金周期間內地赴港旅客人次超越2018年的同期水平，市況十分熱鬧，亦增加餐飲和零售界的收益。港府會總結經驗，為未來的協調工作及提升旅客訪港體驗做好準備，吸引和歡迎旅客到訪。