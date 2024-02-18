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調查：3成港人自認英語不足應付生活 9成最常講廣東話

香港新聞組╱香港18日電
調查顯示，有4.2%兒童在家主要說英語，比率是所有年齡組別最高；圖為香港有師生參與垃圾收費教育活動。(中新社)
調查顯示，有4.2%兒童在家主要說英語，比率是所有年齡組別最高；圖為香港有師生參與垃圾收費教育活動。(中新社)

港府香港語言使用情況」調查顯示，在6至65歲人士當中，三成人認為自己英語口語不足夠或完全不足夠應付日常生活，約兩成半人則認為自己普通話不足以應付生活所需；一般市民最常使用的語言是廣東話，占92.3%，不過比率隨著年齡下跌而遞減，6至14歲及35至44歲兩個組別人口中，有一成不用廣東話。

綜合港媒報導，港府統計處最新公布的《香港統計月刊》2月號，發表「香港的語言使用情況」研究報告，於2021年9月至12月期間，搜集香港6至65歲人士在口語及書寫中使用中文和英文的資料。在2021年，估計全港有540多萬名6至65歲人士，在家中最常使用的語言分析，92.3%為廣東話，2.1%為英語，2.1%為普通話，1.9%為其他中國方言及餘下的1.5%為其他語言。

調查顯示，在英語口語方面，43.6%的6至65歲人士認為自己的能力完全足夠或足夠應付日常生活，25.7%認為一般及30.7%認為不足夠或完全不足夠。

有4.2%兒童在家主要說英語，比率是所有年齡組別最高；35至44歲群組中，也有3.7%主要以英語溝通。

至於普通話方面，41.4%認為自己的能力完全足夠或足夠應付日常生活，33.3%認為一般及25.3%認為不足夠或完全不足夠。有3.1%的6至14歲兒童、以及3.8%的15至24歲年輕人，在家也是以普通話溝通為主，高於其他組別。

在15至65歲的就業人士中，20.5%表示因工作需要而認為自己需學習及進修廣東話、英語口語或普通話。當中70.9%表示在口語方面最需學習及進修的是英語口語，其次是普通話（26.0%）及廣東話（3.1%）。

當中認為最需要學習／進修英文的有70.9％，但較2018年的79.1%少8.2個百分點；26％認為最需要學習／進修普通話，較2018年的16.7%大幅升近10個百分點，而認為需學習／進修廣東話的數字則維持在3至4%。

香港 港府 就業

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