香港跨境遊 港珠澳大橋單日客流逾14萬創新高

港珠澳大橋14日單日出入境客流逾14萬，創歷史新高 。(新華社)

港珠澳大橋邊檢站14日發布的數據顯示，繼12日港珠澳大橋珠海公路口岸創下單日出入境客流13萬人次紀錄後，13日口岸又迎來客流車流新高──單日出入境客流達14.4萬人次，單日出入境車流首次突破1.8萬輛次，雙雙刷新歷史最高紀錄。

此外，港媒報導，深圳市口岸辦官微13日晚稱，2月12日大年初三深港陸路口岸出入境旅客81.25萬人次，刷新了自2023年初恢復通關以來的日通關紀錄。其中，出境42.51萬人次，入境38.74萬人次，同比2019年2月7日大年初三（76.78萬人次）增長5.82%。

新華社報導，在珠海漫步情侶路，去澳門 大三巴吃蛋塔，到香港 維港看煙花……，春節期間，港珠澳大橋「一橋連三地」區域優勢疊加港澳豐富文旅活動資源，持續帶動口岸跨境旅遊熱度。數據顯示，2月10日至13日，港珠澳大橋邊檢站共查驗出入境客流超45.5萬人次。

「除了到港澳旅遊方便以外，在港珠澳大橋上乘車遊覽本身就是一趟不錯的旅行。行駛途中，我們可以看到港珠澳大橋、伶仃洋，還能看到香港大嶼山，場面很壯觀。」來自河南 鄭州的李建全今年春節帶著家人一路自駕南下，到了珠海後，又專程報名參加「港珠澳大橋+港澳」的旅遊套餐線路，打算到港澳地區感受不一樣的人文風光。

隨著「港車北上」「澳車北上」政策相繼落地，粵港澳大灣區軟硬件進一步聯通，為滿足港澳居民「北上」探親、旅遊、消費、商務等多元需求，創造了更為便利的通行條件。春節期間，港珠澳大橋珠海公路口岸出入境車輛持續高位運行。據邊檢部門統計，2月10日至13日，經口岸出入境車輛累計達5.99萬輛次，其中港澳單牌車數量超過4.3萬輛次，占比超過口岸客車通行總量的七成。