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減廢拖了19年 香港8月起開始垃圾收費

香港新聞組／香港14日電
春節過後，香港就要試行垃圾收費計畫，8月正式實施。當局為了減廢，19年前就提出政策大綱，卻拖延到今年才上路。圖為港府推出的垃圾收費文宣。（中通社）
春節過後，香港就要試行垃圾收費計畫，8月正式實施。當局為了減廢，19年前就提出政策大綱，卻拖延到今年才上路。圖為港府推出的垃圾收費文宣。（中通社）

2024年春節過後，香港就要試行垃圾收費計畫，8月正式實施。當局為了減廢，19年前就提出政策大綱，卻拖延到今年才上路，屆時能否順利實施，還是未知數。

中央社報導，港府原定去年底實施垃圾收費，其後延至4月1日，接著又推遲至8月1日。不過，為了更好地落實這項政策，港府預定於4月1日率先在部分港府大樓和民宅試行。環境及生態局長謝展寰上月初表示，4月1日先行先試，目的是向市民展示真實操作，以便8月正式推行。

收費模式有兩種，一是按照塑膠袋或標籤收費，二是計算重量收費。在前者，市民可以到商店購買港府指定的塑膠袋，把垃圾包好，然後棄置到指定地點；若市民丟棄的是大型家具，則可購買標籤貼上。

據估計，新措施實施後，一個3人家庭每月減廢的開支約為50港元（約6.4美元）。長遠而言，當局希望到了2035年實現「零廢堆填」。

對於當局能否順利落實這項政策，社會上仍有不同聲音，不少市民認為，實施起來會有麻煩；也有人表示反對，一是不願意付費，二是已習慣拋棄垃圾的方式，無拘無束。因此官方新措施有不得不面對的客觀難題。

首先，港府預計，未來幾年，香港僅有的3個垃圾堆填區將會相繼飽和，減廢工作刻不容緩，而垃圾收費是減廢的「火車頭」，同時可以帶動廢棄物回收行業的發展及創造綠色就業機會。

其次，根據官方數字，2021年，香港都市固體廢物棄置量平均每天達到1萬1358公噸，人均棄置量每天為1.53公斤，垃圾回收率只有31%。垃圾如此之多，當局無法不予以正視。

在減廢上，港府早於2005年就提出「都市固體廢物管理政策大綱」，但其後不了了之。2012年，港府就垃圾徵費諮詢公眾意見，翌年又公布「香港資源循環藍圖」，期望2022年實施垃圾徵費。

到了2021年，港府提出的「都市固體廢物收費條例」修訂草案終於獲得立法會通過，但由於社會有反對聲音，加上要預作準備，當局只好宣布延至去年底實施，但其後又延遲至今年4月1日，年初又宣布延至8月1日，4月1日改為部分港府大樓及民宅率先試行。

雖然垃圾徵費沒有針對廚餘回收，但港府正在多個官方興建的公屋進行廚餘收集試驗，以後可能會大範圍推廣。

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