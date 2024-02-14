香港春節酒店9成滿 內地團客恢復至疫前2/3

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 旅遊界人士表示，今年春節大量內地遊客訪港，酒店、餐飲等行業生意理想，每天約有200個內地旅行團訪港，恢復至COVID-19爆發前的2/3。另外，香港馬會昨天舉辦新春首場賽事有8.8萬人入場，是近幾年的最高紀錄，反映出社會正在復常。

綜合香港電台、文匯報報導，馬會年初三舉辦的賽事，入場人數一向受港人、媒體關注，其人數的多寡及舉辦過程是否順利，往往被說成是一年的好開始或壞開始。

旅遊促進會總幹事崔定邦昨早表示，近日每天約有200個內地團訪港，大概是疫情 前的2/3水平。他說，農曆新年間，本地酒店的整體入住率超過9成。

崔定邦表示，香港傳統節慶活動，包括煙花、夜市等都吸引遊客赴港。香港旅遊業賓館聯合總會創會會長李嘉龍表示，其間香港酒店房價是疫情前約七折左右，入住顧客約七成是內地遊客。李嘉龍說，農曆新年間，本地平價賓館的入住率有9成至9成半，與疫情前相若；賓館旅客約7成來自內地，其餘主要是東南亞 旅客。

零售業界則表示，旅遊區一些珠寶、化妝品商戶的生意較理想，按年升一兩成，但一些日用品生意則較遜色。

崔定邦昨日表示，年初二的煙花匯演吸引大批內地旅客訪港，「根據入境處數字，初二有18萬多內地客赴港，較初一的入境人次多。」很明顯遊客是受年初二煙花匯演及初一花車巡遊吸引，證明盛事及大型活動能做到吸引旅客的效果。

這次煙花匯演晚上8時開始，結束得比較早，業界曾擔心減少過夜旅客，但崔定邦表示，當晚許多酒店爆滿，可以容納過夜旅客的房間都幾乎用盡。「新年期間，整體酒店入住率超過九成，部分較平價的酒店連日爆滿。」他分析，不少旅客選擇留港數天，平均逗留超過3天，部分之後轉到澳門。

崔定邦表示，今年春節遊客數量理想，但還是與疫前有距離。香港和內地旅遊業市場不同，主打香港特色、以及價廉物美的正品名牌商品匯聚：「香港營運成本高，旅遊產品性價比肯定和內地沒法比。因此提高服務素質，各環節努力給遊客良好旅遊體驗，決定香港旅遊業能否繼續復甦。」

至於內地近期標榜窮遊的「特種兵式旅遊」，李嘉龍說：「這是現在很流行的，這些旅客有不同攻略，赴港打卡拍照，用最少錢去最多的景點。」「特種兵」通常只住一晚，第二天完成自定旅遊目標，就會離開。