香港樓市、股市持續不振 分析：龍年表現未可知

香港房地產和股市表現不振，動搖港人信心。圖為1月8日，港股收盤再跌310.88點，面臨1萬6000點保衛戰。(中通社)

房地產和股市向來是香港 經濟的主要支柱，但近三年來，歷經疫情 及地緣政治等因素衝擊，這兩個支柱表現不振，動搖港人信心；在「送兔迎龍」之際，對於這兩個支柱能否重新豎立起，港人還是忐忑不安。

中央社報導，2019年「反送中」運動觸發的移民潮、政府因疫情而封關多年，以及美中角力等因素，撬開香港堅不可摧的房價 ；房價自2022年開始下跌，根據官方資料，民房價格同年大跌了15.6%，成交量大跌四成。

去年8月，香港首富李嘉誠旗下的長江實業推出的新房，售價較周邊的中古屋還便宜三成，進一步把房價推回七年前的水準。

相對於房市，港股近幾年的表現更為悽慘，是亞太區內表現較差的市場，也令港人及內地網友對港股前景失去信心，內地網上甚至出現了「香港金融中心遺址」論。

在踏入龍年前夕，北京方面突然出招，意圖挽救內地股市，其中，中國證券監督管理委員會表示，近期股市持續波動，部分不法分子非法牟利，損害投資者合法權益，當局正加大交易行為監管力度，加強交易監控及收集市場情報。

有媒體報導，每逢龍年，港股的表現大都較好，已積弱多年的港股能否在2024年翻身，一改頹勢，有待觀察。